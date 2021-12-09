Миллиардер славится своей тягой к роскоши и красивой жизни. Среди прочих дорогостоящих увлечений Абрамовича — это коллекционирование яхт. На сегодняшний день он является владельцем четырех яхт люкс-класса, самая крупная из которых достигает в длину более 170 метров. Конечно, красиво жить, как говорится, не запретишь, но… Жители тех городов, в которых работают промышленные объекты компании «Евраз», обвиняют бизнесмена в том, что в погоне за роскошью не идут в расчет самочувствие, здоровье и даже жизнь граждан, страдающих от вредных выбросов, загрязняющих атмосферу, реки и разрушающих экологическое благополучие региона. К примеру, старейшее предприятие холдинга — «Евраз НТМК», металлургический завод, расположенный в Нижнем Тагиле, — ежегодно входит в топ городов с плохой экологией.