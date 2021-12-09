Оно принадлежит группе «Евраз», президентом которой является Алексей Иванов. А вот контрольный пакет акций — это активы Романа Абрамовича. Глава дивизиона «Урал» Денис Новоженов уже не раз заявлял о большой работе, направленной на улучшение экоситуации в регионе. Вот и в этот раз он анонсировал новый комплекс мер. Но приведет ли это к желаемому результату, читайте в издании «Тагил Сити».
Роман Абрамович — широко известный российский предприниматель, миллиардер, представитель так называемой старой формации бизнесменов, выходцев из 90-х годов. Свой путь к нынешнему капиталу он начал еще в правление Бориса Ельцина. Первые крупные доходы принесли ему инвестиции в нефтяную отрасль, а именно приобретение контрольного пакета компании «Сибнефть». Уже в конце 90-х годов состояние Абрамовича составляет 1,4 миллиарда долларов.
После освоения бизнес-активов в нефтяной сфере Роман Аркадьевич обращает взор в сторону металлургического рынка и горнодобычи. Результатом удовлетворения этих интересов становится приобретение в 2006 году компании Evraz Group. Абрамович стал владельцем 41% акций. Сумма сделки тогда не была оглашена. Но эксперты называли цифру в 3,2 миллиарда долларов. На тот момент Роман Аркадьевич занимал 14-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием в 6 миллиардов долларов.
Отметим, что группа «Евраз» — это один из самых крупных игроков в сталелитейном производстве и горнодобывающей промышленности России. Штаб-квартира компании расположена в столице Великобритании. В группу на сегодняшний день входят три металлургических комбината: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий меткомбинаты в Италии, Чехии, Казахстане, США, Канаде, Южной Африке. Горнорудный бизнес представлен такими объектами, как угольная шахта «Распадская», «Южкузбассуголь», «Нерюнгриуголь», Качканарский ГОК, «Евразруда».
В 2020 году объем чистой прибыли холдинга «Евраз» вырос в 2,3 раза и составил $858 миллионов по сравнению $365 миллионов в 2019 году, принеся существенный доход своим бенефициарам. Основными на сегодняшний день являются Роман Абрамович (28,64% акций), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%).
Все трое являются долларовыми миллиардерами. Абрамович, к примеру, занимает на сегодняшний день 8-ю строчку рейтинга «Форбс» с состоянием в 14,2 миллиарда долларов. А вот в российском «Форбс» бизнесмен расположился на 12-й позиции рейтинга.
Миллиардер славится своей тягой к роскоши и красивой жизни. Среди прочих дорогостоящих увлечений Абрамовича — это коллекционирование яхт. На сегодняшний день он является владельцем четырех яхт люкс-класса, самая крупная из которых достигает в длину более 170 метров. Конечно, красиво жить, как говорится, не запретишь, но… Жители тех городов, в которых работают промышленные объекты компании «Евраз», обвиняют бизнесмена в том, что в погоне за роскошью не идут в расчет самочувствие, здоровье и даже жизнь граждан, страдающих от вредных выбросов, загрязняющих атмосферу, реки и разрушающих экологическое благополучие региона. К примеру, старейшее предприятие холдинга — «Евраз НТМК», металлургический завод, расположенный в Нижнем Тагиле, — ежегодно входит в топ городов с плохой экологией.
Основной акционер «Евраза» Александр Фролов, который долгое время возглавлял холдинг, весной 2021 года принял решение об уходе с поста президента после 14 лет работы.
«Я продолжу оказывать всестороннюю поддержку компании в качестве акционера и члена совета директоров и уверен, что Evraz ждет блестящее будущее», — отметил он тогда.
На ответственном посту с 1 сентября его заменил Алексей Иванов, работающий в компании «Евраз» с 2002 года. До назначения Иванов занимал должность старшего вице-президента по коммерции и развитию бизнеса. А еще ранее Алексей Александрович руководил дивизионами «Сталь», «Сибирь», работал на позиции старшего заместителя финансового директора, ответственного за контроллинг и казначейство, а также был директором по контроллингу.
В апреле 2018 года на пост руководителя дивизиона «Урал» был назначен Денис Новоженов. В холдинг управленец пришел еще молодым специалистом в 1996 году. Начал карьеру с позиции экономиста, затем руководил производственными участками на Высокогорском ГОКе, в ОАО «Евразруда» и «Южкузбассугле». В 2011 году стал гендиректором ГУП «Литейно-прокатный завод» в Смоленской области.
В новой должности Денис Анатольевич возглавляет дивизион, объединяющий «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» — это активы «Евраза» в Свердловской области. И особо отмечается, что, помимо бизнес-процессов и решения производственных вопросов на комбинатах, в его обязанности входит соблюдение регламентов, касающихся экологического нормирования, чтобы не допускать вредного воздействия на окружающую среду при промышленном производстве.
Тем не менее Нижний Тагил остается в топе самых загрязненных городов России.
Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» существует 4 класса опасных промобъектов. «Евраз НТМК» относится к первому классу чрезвычайно высокой опасности. Это значит, предприятие превышает все нормы по вредным выбросам в атмосферу и окружающую среду. О бедственном положении Нижнего Тагила с точки зрения экологической проблематики уже давно ведутся многочисленные споры.
В городе осуществляется регулярный мониторинг окружающей среды. Качество воздуха отслеживают датчики на четырех постах государственной сети наблюдений ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и двух автоматических станциях контроля ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля». Как отмечается, особенно показатели загрязнения воздуха росли в период с 2012 по 2016 год. Но с 2017-го экологи отметили положительную динамику в этом вопросе. Но цифры все еще далеки от нормативов.
В отчетах, приводимых экологами, отмечено, что НТМК является основным загрязнителем воздуха в регионе. Так, в отходах предприятия найдены выбросы коксового газа, аммиака, цианистого водорода, бензола и других вредных веществ.
Высока нагрузка и на водные объекты со стороны предприятий. Сбросы промывочных сточных вод и взвешенных частиц сульфатов, хлоридов и алюминия осуществляются прямо в Исток, Тагил, Черноисточинское водохранилище и другие водоемы. Экологи сходятся во мнении — необходимо вводить в действие новые очистные сооружения и увеличивать объем воды в системах водоснабжения.
Проблема решается уже на федеральном уровне. Так, недавно стало известно, что из государственного бюджета будет выделено 3,35 миллиарда рублей для осуществления мер по проекту «Чистый воздух». Предполагается, что какую-то часть дотаций получит «Евраз НТМК». Ожидается, что в результате проведенных мероприятий выбросы в Нижнем Тагиле должны снизиться на 25,5 тысяч тонн.
На выбросы «Евраз НТМК» приходится 57,16% от общего числа всех промышленных объектов города. Превалирующая часть выбросов — это оксид углерода, или так называемый угарный газ. Его объем превышает почти 43,5 тысячи тонн. Также в антирейтинге загрязнителей такие предприятия, как Высокогорский горно-обогатительный комбинат — годовой объем оксида углерода, который он выделяет в атмосферу, составляет 36,4 тысячи тонн. «Уралвагонзавод» продолжает список нарушителей экологии — в год он выделяет около 1,1 тысячи оксида азота. Какие еще вредные вещества выбрасывают промобъекты (АО и ООО) региона в воздух и окружающую среду?
Формальдегид — это бесцветный газ с резким запахом. Он образуется в ходе различных производственных процессов, при окислении или сгорании органических веществ. В быту тоже выделяется формальдегид — к примеру, от стройматериалов или мебели, пластмассовых предметов. Но это, как правило, допустимый минимальный процент. В промышленных же объемах выброс формальдегида опасен. Прежде всего это сильный канцероген, он вполне может стать причиной рака носовой пазухи (если часто вдыхать газ). Кроме того, вещество негативно влияет на органы зрения, на кожу, слизистую, вредит нервной и репродуктивной системе.
Углекислый газ, или двуокись углерода, кажется вполне безобидным веществом — он не входит в список канцерогенов, не имеет резкого запаха и в изобилии присутствует в воздухе, которым мы дышим. Но! Если критические показатели углекислого газа в атмосфере зашкаливают, то есть превышают отметки в 600 и 800 pm, то есть весомые причины бить тревогу, поскольку человек начинает испытывать головные боли, головокружение, общую слабость, недомогание, могут даже начаться изменения в ДНК.
Это газообразное вещество имеет резкий неприятный запах, способный вызвать головную боль, тошноту, першение в горле и кашель. Нельзя ни в коем случае допускать попадания диоксида серы на слизистую оболочку глаз, губ — это может вызвать сильное удушье, затруднение глотания, рвоту и даже отек легких.
Оксиды азота — это, как правило, продукты сгорания теплоэлектростанций, выбросы металлургических производств, автомобильные выхлопы. То есть все это в той или иной степени присутствует в атмосфере, но когда превышаются все допустимые нормы, то это опасно для здоровья человека. Вещество вредно для организма, оно негативно действует на слизистые, способно вызвать ожоги. Вдыхание паров диоксида азота приводит к раздражению глаз, першению в горле, кашлю, ухудшению обоняния. При длительном воздействии способно привести к серьезным заболеваниям органов дыхания.
Токсичное бесцветное вещество в форме мелких кристаллов, относится к высокоопасным, если речь идет о воздействии на живой организм. Вдыхание паров фенола способно привести к нервным расстройствам, раздражению дыхательных путей, слизистой, кожи. Вещество может даже вызвать химический ожог.
Холдинг «Евраз» давно борется за снижение производственных выбросов в атмосферу. Так, в нынешнем году компания объявила о формировании целей в сфере экологии до 2030 года.
«Эта деятельность для нас не новая, экологические цели мы ставим перед собой начиная с 2012 года. Это уже третья итерация. Раньше мы всегда ориентировались на пятилетний период, но сейчас поняли, что экологическая повестка в мире и в России подталкивает нас смотреть на более далекие горизонты и требует постановки более амбициозных целей», — заявил Денис Новоженов на встрече с журналистами.
Так, управленец подчеркнул, что по обычным выбросам определена цель — снижение выбросов в атмосферу на 33%. В отношении загрязнения водоемов «Евраз» планирует достичь замкнутого водооборота на основных металлургических комбинатах, а для предприятий добычи, на которых замкнутый цикл невозможен, соблюдать действующие нормативы сбросов.
Ранее на «Евраз НТМК» завершили ряд работ, которые позволили добиться улучшения показателей по выбросам. Это модернизация аспирационных систем миксерного отделения конвертерного цеха, техперевооружение установки сухого тушения кокса и другие мероприятия.
Все претензии и обращения «Евраз НТМК» принимает по адресу: г. Нижний Тагил, улица Металлургов, 1, телефон: (34-35) 37-72-11.