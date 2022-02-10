Чиновники хотят снять с учета разрушающуюся квартиру в Невьянске

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук подтвердил угрозу обрушения квартиры в доме № 1 на улице Чапаева в поселке Цементном. Муниципальную комнату в помещении с незаконной перепланировкой, согласно ответу, восстановить невозможно, а долю виновницы до сих пор не выставили на публичные торги.

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук подтвердил редакции TagilCity.ru факт угрозы обрушения квартиры на втором этаже на улице Чапаева, 1. Помещение признано непригодным для проживания из-за сноса перегородок в квартире этажом ниже, где половина площади принадлежит муниципалитету. Стабилизировать ситуацию, согласно ответу главы, помогло восстановление дымохода. В июле 2021 года силами управляющей компании и организации подрядчика (по договору) проведены работы по восстановлению теплового агрегата (печи-дымохода), выполняющего функцию опоры межэтажного перекрытия между квартирами,ответил редакции TagilCity.ru Александр Берчук. Также администрация Невьянского ГО считает, что из-за отсутствия мест общего пользования нецелесообразно делать ремонт в муниципальной комнате, где отсутствует отопление. Ранее Александр Берчук обязал виновницу перепланировки восстановить перегородки до 5 июля 2021 года. В противном случае, написал он жильцам разрушающейся квартиры, администрация вправе продать долю собственницы с публичных торгов. Однако по состоянию на 3 февраля иск с требованием о продаже в Невьянский городской суд подан не был, следует из ответа главы. Теперь администрация города настаивает, что обрушающееся на первый этаж жилье следует снять с непригодного для проживания. 8 числа мне позвонила Ирина Хохрякова (прим. - сотрудница отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского ГО), сказала, что будет комиссия. 9 февраля приехала комиссия в составе одной Ирины Хохряковой, якобы всех вызвали в министерство, нет никого. Она говорит: «Надо собирать комиссию, снимать ваше жилье с непригодного для проживания, мы не можем так долго держать жилье в непригодном состоянии по акту. Мы будет ремонт там делать, но не так быстро, через год где-то», рассказала редакции TagilCity.ru жительница второго этажа Диана. Напомним, в апреле 2021 года в квартиру на первом этаже на улице Чапаева,1 в поселке Цементном въехала новая собственница. Во время капитального ремонта она самовольно снесла перегородки в местах общего пользования: туалете, ванной и кухне. Из-за этого в помещении этажом выше на несколько миллиметров провалился пол и растрескались стены. Комиссия признала квартиру на втором этаже непригодной для проживания из-за угрозы взрыва бытового газа и обрушения. Соседи снесли стены. Квартира начала обрушаться на первый этаж дома в Невьянске 8 Фото 2-комнатная квартира жителей Невьянска после перепланировки соседей стала обрушаться на первый этаж.

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