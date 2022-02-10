Чиновники хотят снять с учета разрушающуюся квартиру в Невьянске

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук подтвердил редакции TagilCity.ru факт угрозы обрушения квартиры на втором этаже на улице Чапаева, 1. Помещение признано непригодным для проживания из-за сноса перегородок в квартире этажом ниже, где половина площади принадлежит муниципалитету. Стабилизировать ситуацию, согласно ответу главы, помогло восстановление дымохода.
В июле 2021 года силами управляющей компании и организации подрядчика (по договору) проведены работы по восстановлению теплового агрегата (печи-дымохода), выполняющего функцию опоры межэтажного перекрытия между квартирами,ответил редакции TagilCity.ru Александр Берчук.
Также администрация Невьянского ГО считает, что из-за отсутствия мест общего пользования нецелесообразно делать ремонт в муниципальной комнате, где отсутствует отопление.
Ранее Александр Берчук обязал виновницу перепланировки восстановить перегородки до 5 июля 2021 года. В противном случае, написал он жильцам разрушающейся квартиры, администрация вправе продать долю собственницы с публичных торгов. Однако по состоянию на 3 февраля иск с требованием о продаже в Невьянский городской суд подан не был, следует из ответа главы.
Теперь администрация города настаивает, что обрушающееся на первый этаж жилье следует снять с непригодного для проживания.
8 числа мне позвонила Ирина Хохрякова (прим. - сотрудница отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского ГО), сказала, что будет комиссия. 9 февраля приехала комиссия в составе одной Ирины Хохряковой, якобы всех вызвали в министерство, нет никого. Она говорит: «Надо собирать комиссию, снимать ваше жилье с непригодного для проживания, мы не можем так долго держать жилье в непригодном состоянии по акту. Мы будет ремонт там делать, но не так быстро, через год где-то», рассказала редакции TagilCity.ru жительница второго этажа Диана.
Напомним, в апреле 2021 года в квартиру на первом этаже на улице Чапаева,1 в поселке Цементном въехала новая собственница. Во время капитального ремонта она самовольно снесла перегородки в местах общего пользования: туалете, ванной и кухне. Из-за этого в помещении этажом выше на несколько миллиметров провалился пол и растрескались стены. Комиссия признала квартиру на втором этаже непригодной для проживания из-за угрозы взрыва бытового газа и обрушения.