В Екатеринбурге подозреваемому во взятке экс-главе СвЖД не продлили домашний арест

Бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов был задержан 13 декабря 2018 года. Он подозревается в получении взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, директор ООО «Строй Тикс» Евгений Савранин перечислил 725 тысяч рублей в проектное бюро ООО «Премиум» за покровительство при распределении контрактов РЖД в 2015-2016 годах.

Согласно избранной судом мере пресечения, Миронов находится под домашним арестом до 12 июня 2019 года. Уральское следственное управление на транспорте СКР направило в Ленинский райсуд ходатайство о продлении домашнего ареста экс-главе СвЖД, однако в документе была обнаружена техническая ошибка. Выступая с ходатайством о продлении ареста на полгода, следователь указал дату его окончания «12 июня 2019 года». Суд признал документ ненадлежащим к рассмотрению.