«Не сделано ничего». Свердловская область провалила программу туристического кэшбэка

Летом 2020 года Ростуризм ввел программу «Кэшбэк за путешествия по России» для повышения спроса ко внутреннему туризму. Однако Свердловская область не оправдала надежд и стала аутсайдером по спросу на туры в рамках программы. Почему это произошло — разбиралось TagilCity.ru.

Чтобы получить 20% кэшбэк российские туристы должны были забронировать тур или отель в любом регионе РФ, выполнив при этом определенные условия: длительность поездки не менее четырех дней и пяти ночей, стоимость путевки от 25 тысяч рублей, оплата картой «Мир» и только в онлайн-режиме. Возврат денег происходил автоматически на карту туриста в течение пяти дней с момента оплаты. Программой льготного бронирования для привлечения гостей воспользовались многие регионы России, но в Свердловской области такие туры стали единичными. Об этом на пресс-конференции рассказала исполнительный директор клуба отельеров Екатеринбурга Тамара Клишина. Она отметила, что из 500 отелей в регионе участие в программе приняли только 29. Область практически проигнорировала данную акцию. Я смотрела последнюю сводку по Ростуризму, и Свердловская область по факту оказалась в аутсайдерах. Прошло 14 бронирований всего по этой акции на всю область,сообщила Клишина. При этом соседние Челябинская и Тюменская области вошли в десятку самых популярных у туристов. Photo: pixabay.com В Свердловской области наиболее перспективным среди туристических объектов считается туркластер «Гора Белая». Именно на него правительство региона делает ставку для привлечения путешественников в регион. Однако по программе кэшбэка и он не стал востребованным среди туристов. Как рассказала TagilCity.ru директор туроператора «Спутник», который присоединился к программе кэшбэка, Екатерина Волкова, они смогли продать лишь две путевки по маршруту, включающему «Гору Белую». В рамках программы мы разработали два маршрута по Свердловской области. Это «Суровая красота Урала», рассчитанный на пять дней и четыре ночи. Маршрут включал в себя экскурсии по Екатеринбургу, Невьянску, Нижнему Тагилу, горе Белой и Висиму. Еще один тур был для спортивных групп на горе Белая. Он рассчитан на 9, 14 или 21 день. Спрос на туры был небольшой, около 10 заявок. Но забронировать в итоге удалось только для двоих. Насколько я знаю, мы чуть ли не единственные кто продал туры по Свердловской области в рамках программы. У некоторых туроператоров совсем никакого результата,рассказала Екатерина Волкова. Обе путевки были проданы по маршруту «Суровая красота Урала» на ноябрь и декабрь этого года. Стоимость тура составляет от 15 тысяч рублей в составе сборной группы. При его заказе туристы получили минимальный кэшбэк — пять тысяч рублей. Photo: pixabay.com Одной из причин маленького спроса на местные турмаршруты, по мнению Екатерины Волковой, стали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, которые в Свердловской области действовали дольше, чем в других регионах. Туристы просто опасались заказать тур и остаться перед закрытыми дверями музеев. Я не считаю, что Свердловская область провалилась по чьей-то вине. Это случилось из-за строгих ограничений. Не работали музей, туристические группы разрешались только до пяти человек. Ведь при этом в разы вырастает и цена тура. Это мы за несколько дней на свой страх и риск проставили сборные группы. Поэтому и были заявки — туристов привлекла цена. У тех туроператоров, которые рассчитывали группу до пяти человек, а это уже почти индивидуальный тур, цены даже с кэшбэком были значительно выше,отметила Екатерина Волкова. Еще одним препятствием для туроператоров стали бюрократические процедуры. По словам представителей турфирм, с которыми пообщалось TagilCity.ru, срок подачи документов на участие в программе был предельно сжатым, все доделывалось буквально в последние часы. Из-за этого многие не смогли подключится к проекту. Об этой же проблеме говорит директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев: Те люди, а в первую очередь я имею в виду Центр туризма Свердловской области и отраслевое региональное министерство, которые должны были заниматься этим вопросом, в том числе разъяснительной работой с туристической отраслью, всю эту работу полностью провалили. Не было сделано ничего. Эта работа не велась вообще. Туроператоры были вынуждены работать напрямую с перегруженным Ростуризмом, который действовал героически, и объяснял специфику работы, и давал рекомендации технического характера. Получается, что некоторые туроператоры отказались от идеи войти в программу еще на стадии подготовки документов и разработки туров. Как пояснила Екатерина Волкова, все маршруты должны были соответствовать строгим требованиям, и изменить их после утверждения Ростуризмом запрещалось. Не все могли в столь короткий срок разработать туры, которые отвечали бы требованиям. Потом еще нужно было подключить платежную систему «Мир», что тоже затратно. Хотелось бы, чтобы в будущем, если программа повторится, давалось на все это больше времени. Тогда и туроператорам и турфирмам будет проще, маршруты станут интереснее. Повысится предложение, а с ним и спрос,рассказали в одной из турфирм Нижнего Тагила. Photo: pixabay.com В целом собеседники редакции отмечают, что Свердловская область не уступает соседним регионам по туристической привлекательности. Только вот, возможно, не хватило времени для проработки действительно привлекательных маршрутов. Екатеринбург — это не про туризм. Это деловой город-миллионник. Другое дело его окрестности с богатой промышленной историей. Екатеринбург — Нижний Тагил — гора Белая — вот тот маршрут, который нужно всячески продвигать. Что касается самой программы кэшбэка, она должна стать более гибкой по отношению как к туроператорам, так и к путешественникам. Строгие рамки понизили спрос на регионы, где нет моря и солнца. Москва и Санкт-Петербург тоже вне конкуренции. Либо нужно предлагать условия программы для каждого региона в отдельности, учитывая его особенности,сообщили TagilCity.ru в Уральской ассоциации туризма. Депутат госдумы Алексей Балыбердин считает что, Свердловская область пока не привлекательна для туристов, но в будущем у региона есть все шансы на большой поток путешественников. Одна из причин провала программы это то, что Свердловская область — это, в первую очередь, промышленный регион, а россияне хотят отдыхать на черноморском побережье. Либо в заповедных регионах, где есть санатории и условия для отдыха на природе. Свердловская область, к сожалению, не может похвастаться этим. Поэтому и было мало желающих поехать и отдохнуть у нас. Еще одна причина — у нас слабо развит туризм, в том числе и промышленный. Иностранцам интересно посмотреть тот же Нижний Тагил с его заводами. У россиян же он не вызывает особого интереса. В этом плане большая надежда на туркластер «Гора Белая». Сама программа с кэшбэком была очень своевременна, так как из-за коронавируса россияне не смогли поехать за границу. Про ее недостатки сказать сложно, возможно, что лучше проводить ее раньше, чтобы туры выпадали на лето. Я надеюсь, что в последующие годы правительство ее обязательно повторит,поделилися мнением с TagilCity.ru Алексей Балыбердин. В целом по России программа «Кэшбэк за путешествие» не дала тех результатов, на которые рассчитывал Ростуризм. Из заявленных трех миллионов человек путевки в рамках программы приобрели только 50 тысяч. В этом свою роль сыграло неудобное для многих время, ведь акция проходила в конце сезона. Свою лепту внесли и ограничения по коронавирусу. Но больше всего повлияли неорганизованность процесса и бюрократические проволочки. Возможно, в будущем и федеральное, и региональное правительство учтут слабые места программы, и Свердловская область все-таки станет местом притяжения туристов.

