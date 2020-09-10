«Не сделано ничего». Свердловская область провалила программу туристического кэшбэка

Одна из причин провала программы это то, что Свердловская область — это, в первую очередь, промышленный регион, а россияне хотят отдыхать на черноморском побережье. Либо в заповедных регионах, где есть санатории и условия для отдыха на природе. Свердловская область, к сожалению, не может похвастаться этим. Поэтому и было мало желающих поехать и отдохнуть у нас. Еще одна причина — у нас слабо развит туризм, в том числе и промышленный. Иностранцам интересно посмотреть тот же Нижний Тагил с его заводами. У россиян же он не вызывает особого интереса. В этом плане большая надежда на туркластер «Гора Белая». Сама программа с кэшбэком была очень своевременна, так как из-за коронавируса россияне не смогли поехать за границу. Про ее недостатки сказать сложно, возможно, что лучше проводить ее раньше, чтобы туры выпадали на лето. Я надеюсь, что в последующие годы правительство ее обязательно повторит,поделилися мнением с TagilCity.ru Алексей Балыбердин.