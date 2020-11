В сети появился приказ об увольнении работников скорой помощи в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из-за перевода скорой помощи на аутсорсинг могут уволить часть персонала. Фото приказа появилось в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Я водитель скорой помощи в Нижнем Тагиле. Работаю уже 8 лет. Сегодня начали получать уведомления о сокращении. Более 150 человек лишается работы, рассказывает один из сотрудников. Согласно документу, с 1 февраля 2021 года из штата будут исключены должности медицинского регистратора, кладовщика, начальника технического отдела, начальника гаража, инженера по безопасности дорожного движения, диспетчера автомобильного транспорта, водителя автомобиля, механика, слесаря по ремонту автомобилей, токаря и электрогазосварщика. Также будет исключено автотранспортное подразделение и ремонтная база. Планируется сократить и штатные единицы фельдшеров в Нижнем Тагиле, поселках Уралец, Новоасбест и Горноуральский, а также селе Петрокаменское. Приказ об увольнении Photo: группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте" Документ, предположительно, заверен главным врачом станции скорой помощи Сергеем Безбородовым. Сам он отказался прокомментировать TagilCity.ru ситуацию с увольнением сотрудников. Напомним, в середине сентября стало известно о передаче скорой помощи Нижнего Тагила в частные руки. Водители и медики выступили против данной инициативы. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин считает, что такая «схема выгодна только предпринимателям, приближенным к чиновникам Минздрава». Он утверждает, что при передаче скорых возникнут проблемы с выплатами за работу с коронавирусом. По мнению депутата Госдумы Алексея Балыбердина, «система недостаточно хорошо проработана, многие вопросы не регулируются, а потому вводить ее нельзя». Однако в начале ноября был объявлен конкурс по поиску компании, которая предоставит 33 автомобиля скорой помощи, в том числе три резервных, а также более 766 тысяч машиночасов. Начальная стоимость контракта составляет почти 651,5 миллиона рублей. Он будет действовать с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года. «Преимущество только для коммерсантов». Как в Тагиле скорую передают на аутсорсинг

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter