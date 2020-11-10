В сети появился приказ об увольнении работников скорой помощи в Нижнем Тагиле

Напомним, в середине сентября стало известно о передаче скорой помощи Нижнего Тагила в частные руки. Водители и медики выступили против данной инициативы. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин считает, что такая «схема выгодна только предпринимателям, приближенным к чиновникам Минздрава». Он утверждает, что при передаче скорых возникнут проблемы с выплатами за работу с коронавирусом. По мнению депутата Госдумы Алексея Балыбердина, «система недостаточно хорошо проработана, многие вопросы не регулируются, а потому вводить ее нельзя». Однако в начале ноября был объявлен конкурс по поиску компании, которая предоставит 33 автомобиля скорой помощи, в том числе три резервных, а также более 766 тысяч машиночасов. Начальная стоимость контракта составляет почти 651,5 миллиона рублей. Он будет действовать с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года.