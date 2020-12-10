В проект бюджета не были включены деньги для новых остановок в Нижнем Тагиле

В проект бюджета не были включены деньги для новых остановок в Нижнем Тагиле

Вчера, 22:46ОбществоPhoto: ИА «Все новости»
В Нижнем Тагиле средства, которые должны были уйти на новые остановочные комплексы, не попали в бюджет. Данный вопрос подняли на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

Чиновники предложили альтернативу: найти инвестора, который займется установкой новых остановок, оборудованных USB-зарядками и навигацией. На данный момент администрация рассматривает вариант заключения концессионного соглашения с компанией в Екатеринбурге, которая установит новые торгово-остановочные комплексы.

Есть видение по инвестиционной программе. Работа не брошена, она ведется. Мы сейчас согласовываем юридическую форму договора,рассказал глава управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Предполагается, что в Нижнем Тагиле появится около 50 оборудованных современных остановок, сообщает ИА «Все новости».

Напомним, в мае стало известно, что мэрия города обнародовала план по оборудованию остановок общественного транспорта с 2021 по 2024 годы. Всего планируется оборудовать 179 павильонов, каждый из которых обойдется примерно в 116 тысяч рублей. Общая стоимость работ — более 20,5 миллионов рублей. Затраты по финансам пропорционально количеству павильонов разбили на все годы.

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