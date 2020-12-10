В проект бюджета не были включены деньги для новых остановок в Нижнем Тагиле

Напомним, в мае стало известно, что мэрия города обнародовала план по оборудованию остановок общественного транспорта с 2021 по 2024 годы. Всего планируется оборудовать 179 павильонов, каждый из которых обойдется примерно в 116 тысяч рублей. Общая стоимость работ — более 20,5 миллионов рублей. Затраты по финансам пропорционально количеству павильонов разбили на все годы.