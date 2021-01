У корпорации «ВСМПО-Ависма» сменился генеральный директор

Занимавший должность гендиректора «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов подал в отставку. Вместо него должность занял Дмитрий Осипов, сообщает пресс-служба корпорации.

Сообщается, что 11 января 2021 года экс-гендиректор Сергей Степанов ушел с поста по собственному желанию. Он решил больше времени уделять семье. Он руководил организацией с июля 2020 года по январь 2021 года. Отмечается, что его работа выпала не период, когда сократились авиастроительные заказы. Кроме того, бывшему руководителю пришлось организовывать рабочие процессы в период сложной эпидемиологической обстановки. Дмитрий Осипов обладает всеми необходимым навыками для решения основных задач корпорации. У нового генерального директора получится найти новые возможности для роста и сохранения конкурентоспособности, отмечает пресс-служба. Дмитрий Осипов Photo: пресс-служба «ВСМПО-Ависма» Осипов имеет высшее образование по специальности физика. Семь лет он возглавлял «Уралкалий». Напомним, до июня 2020 года «ВСМПО-Ависма» возглавлял Михаил Воеводин. В августе в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту хищения активов корпорации. В октябре сообщалось, что «ВСМПО-Ависма» и Михаил Воеводин собираются заключить мировое соглашение в рамках арбитражного дела о взыскании с него четырех миллиардов рублей. Экс-глава «ВСМПО-Ависма» готовится заключить мировое соглашение по спору на 4 млрд

