У корпорации «ВСМПО-Ависма» сменился генеральный директор

Сообщается, что 11 января 2021 года экс-гендиректор Сергей Степанов ушел с поста по собственному желанию. Он решил больше времени уделять семье. Он руководил организацией с июля 2020 года по январь 2021 года. Отмечается, что его работа выпала не период, когда сократились авиастроительные заказы. Кроме того, бывшему руководителю пришлось организовывать рабочие процессы в период сложной эпидемиологической обстановки.