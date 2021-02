Более 200 тысяч за изрезанное лицо ребенка должен тагильский частный детский сад

Бывшая директор частного детского сада на Тагилстрое в Нижнем Тагиле Валентина Коломиец должна выплатить более 200 тысяч рублей за травму, которую получил ребенок, находясь в учреждении.

Происшествие случилось 19 марта 2020 года. Находясь в частном садике на улице Керамиков, 29 мальчик упал на разбитую посуду и рассек лицо. После операции и лечения у него на лице остались большие шрамы. Мама пострадавшего мальчика Анжела рассказала редакции TagilCity.ru, что ее сын стал посещать частный детский сад после нового 2020 года в возрасте один год и восемь месяцев. В группе было 14 детей, за ними по очереди присматривали по одному воспитателю, одна из них была директором яслей. За услуги семья ежемесячно платила по девять тысяч рублей. По ее словам, в тот день Коломиец со слезами позвонила им около шести вечера и рассказала, что сын травмировался. По версии директора, во время ужина девочка, которая сидела рядом с сыном, уронила тарелку и разбила ее. Затем, якобы, мальчик встал и упал лицом в осколки. Мы сразу же легли на лечение в детскую больницу на Кузнецкого, 10. Сыну зашили шрамы под наркозом. Там мы провели две недели. Сейчас лечимся дома, покупаем дорогостоящие мази и пластыри,рассказала редакции Анжела. По ее словам, им отказали в возбуждении уголовного дела. Пришел отказ, так как следователи не нашли халатности в действиях директора. Суд был по административному делу, по его решению Коломиец должна выплатить пострадавшей стороне более 200 тысяч рублей. Последний раз мы видели Коломиец в зале суда, с тех пор она больше не появляется, а деньги не выплачивает. Мы взяли выписку из банка, никаких поступлений на счет сына, который мы открыли, не было,рассказала мама мальчика. По словам Анжелы, судебные приставы утверждают, что у Коломиец нет имущества, которое можно было бы взыскать. Я хочу, чтобы у директора проснулась совесть и она начала выплачивать то, что должна,пояснила Анжела. Также она рассказала, что сейчас мальчик ходит в муниципальный детский сад. В дальнейшем, когда разрешат врачи, семья планирует провести сыну пластические операции по удалению шрамов, которые будут затратными в материальном плане. Photo: Анжела Пауль По словам самой Коломиец, деньги она выплачивает ежемесячно. Из-за пандемии коронавируса ее частный детский сад был закрыт и она лишилась дохода, пишет АН «Между строк». Она пояснила, что суд определил выплаты в размере 25% от суммы её дохода. Деньги она выплачивает с сентября 2020 года с детского пособия, которое получает на своего ребёнка. На сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области значится, что Валентина Коломиец должна выплатить «моральный вред как самостоятельное требование» на сумму 213,5 тысячи рублей по исполнительному производству от 18 сентября 2020 года. Кроме того, женщина должна заплатить исполнительский сбор в размере 15 тысяч рублей. На звонки редакции TagilCity.ru судебный пристав Наталья Свяжина, которая является исполнителем решения суда, на момент публикации не ответила.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter