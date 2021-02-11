Более 200 тысяч за изрезанное лицо ребенка должен тагильский частный детский сад

Мама пострадавшего мальчика Анжела рассказала редакции TagilCity.ru, что ее сын стал посещать частный детский сад после нового 2020 года в возрасте один год и восемь месяцев. В группе было 14 детей, за ними по очереди присматривали по одному воспитателю, одна из них была директором яслей. За услуги семья ежемесячно платила по девять тысяч рублей.