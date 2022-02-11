Екатеринбург вошел в рейтинг городов с самыми большими пробками

Екатеринбург попал в рейтинг городов с самыми серьезными пробками

Екатеринбург оказался на 15 позиции в рейтинге городов мира по пробкам. Список составили специалисты нидерландской компании TomTom. В общей сложности в ТОП вошли 404 населенных пункта.

Аналитики отмечают, что загруженность екатеринбургских дорог заметно выросла в минувшем году. Среднее время горожан в пути в 2021 году увеличилось на четыре минуты в день, пишет «КП-Екатеринбург». Данные исследования свидетельствуют о том, что екатеринбуржцы стоят в пробках примерно по 98 часов в год. Перегрузку городских дорог эксперты оценили в 43%. Следовательно, время в пути было в прошлом году в среднем на 43% больше, нежели без дорожных заторов, пояснили специалисты. Трафик на автодорогах города увеличился при этом на 7% к тому уровню, который был зафиксирован в 2020 году. Первое место в рейтинге TomTom занимает Стамбул. В ТОП-15 городов с наибольшими дорожными заторами входят также Петербург, Самара и Новосибирск.

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