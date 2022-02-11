МегаФон первым запустил VoLTE в международном роуминге

МегаФон первым запустил VoLTE в международном роуминге
МегаФон первым запустил VoLTE в международном роуминге
Сегодня, 14:08ОбществоФото: Мегафон
Абоненты сотового оператора МегаФон первыми получили возможность звонить из-за границы, используя технологию VoLTE. В настоящее время услуга доступна в Эстонии, а к концу текущего года ее запустят в Японии, Корее, КНР, Канаде и США.

С помощью VoLTE можно в считанные секунды соединяться с абонентами любых операторов. Звук во время беседы при этом абсолютно чистый. Более того, может разговаривать, одновременно пользуясь мобильным интернетом, к примеру, искать местоположения на карте.

На стоимость предоставляемых абонентам услуг новая технология не влияет, и интернет-трафик она не расходует. Каждый звонок через LTE тарифицируется как голосовое соединение на основании условий действующего международного роуминга. Сервисом можно пользоваться сразу после активации доступа в настройках мобильного устройства.

Из заявления коммерческого директора компании МегаФон Влада Вольфсона следует, что технологией VoLTE весьма активно пользуются сейчас зарубежные сотовые операторы. По его словам, благодаря новшеству в перспективе возможен отказ от голосовых вызовов в сетях 3G и 2G. Официальные представители ряда телекоммуникационных структур уже проинформировали о том, что такие планы у них есть.

Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге,подчеркнул Влад Вольфсон.

Напомним, доступ к VoLTE получили в минувшем году абоненты МегаФона из всех субъектов РФ. Свыше 50% голосового трафика в сети российского оператора приходится в настоящее время на VoLTE. Компания предоставила своим абонентам возможность иметь привычную по качеству связь, в том числе, и в поездках за границу.

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