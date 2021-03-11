За попытку убийства беременной сожительницы и ее дочери тагильчанин попал под суд

Мать выхватила дочь и закрыла ее своим телом, тогда обвиняемый нанес еще не менее двух ударов в грудь сожительницы, из-за чего клинок ножа отломился от рукоятки. Когда мужчина вышел из ванны на кухню, чтобы снова вооружиться, потерпевшая с дочерью выбежали из квартиры в коридор дома и позвали на помощь. Крики услышала соседка, а обвиняемый скрылся с места происшествия.