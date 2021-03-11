За попытку убийства беременной сожительницы и ее дочери тагильчанин попал под суд

По версии следствия, 29 марта 2020 года около 18.00 обвиняемый, 1993 года рождения, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В квартире на улице Энтузиастов в ходе ссоры со своей беременной сожительницей он решил убить женщину и ее дочь 2015 года рождения, с которыми проживал.
Обвиняемый стал избивать пострадавшую, при этом девочка пыталась защитить мать. Она обхватила мужчину за ногу, но он оттолкнул ее и она ударилась головой о дверь.
Пытаясь скрыться, мать и дочь закрылись в ванной комнате. Однако тагильчанин вооружился ножом, ворвался в помещение и ударил женщину клинком не менее одного раза в область туловища. Затем он взял ребенка за ногу, поднял над полом и нанес не менее двух ударов ножом в область передней брюшной стенки девочки.
Мать выхватила дочь и закрыла ее своим телом, тогда обвиняемый нанес еще не менее двух ударов в грудь сожительницы, из-за чего клинок ножа отломился от рукоятки. Когда мужчина вышел из ванны на кухню, чтобы снова вооружиться, потерпевшая с дочерью выбежали из квартиры в коридор дома и позвали на помощь. Крики услышала соседка, а обвиняемый скрылся с места происшествия.
Женщина и ее дочь были доставлены в больницу, они обе остались живы. После совершенного преступления обвиняемый пытался покончить жизнь самоубийством. Прибывшие полицейские связались с его матерью, которая рассказала, где находится ее сын и оперативно нашли преступника, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Несмотря на то, что вину в совершении преступления обвиняемый не признал, тем не менее, сотрудникам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Сапегин.
Мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство двух лиц, совершенные с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «г», «д», ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело направлено в Свердловской областной суд.
Напомним, 16-летний подросток из Перми 2 марта зарубил топором своих мать, отца и сестру. Он был задержан на следующий день в Екатеринбурге и рассказал, что причиной преступления стали семейные конфликты.