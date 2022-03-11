Взяла 30 тысяч, отдаст 108: тагильский ростовщик Макаренко отсудил проценты у клиента

Ростовщик из Нижнего Тагила Александр Макаренко выиграл суд у заемщицы. Женщина взяла у него в долг 30 тысяч рублей в 2014 году и теперь должна выплатить процентов на 108 тысяч.

Ростовщик из Нижнего Тагила Александр Макаренко практикует несколько способов овладения чужими денежными средствами. Чаще всего он подает иски за погашенные задолженности в суд через длительный период времени, выдавая их за действующие долги с накопившимися процентами. Чаще всего он не возвращает должникам их расписки или просит переводить деньги на счет, отличный от указанного в документах о займе, - так суд встает на сторону Макаренко и он получает деньги по одной и той же расписке несколько раз. На этот раз тагильчанин отсудил проценты с денег, взятых в долг в 2014 году. В январе 2014 года женщина взяла у Макаренко в долг 30 тысяч рублей сроком до августа 2014 года. По договору она должна была ежемесячно выплачивать по четыре тысячи рублей, независимо от выплаченной части долга, вплоть до полного погашения задолженности. В случае несвоевременного возврата денег договором была предусмотрена неустойка по 1% за каждый день просрочки и штраф в тысячу рублей за каждый просроченный ежемесячный платеж. Макаренко потребовал оплатить пользование займом в сумме четыре тысячи рублей за 27 месяцев. Заемщица не явилась на заседание суда. Она не представила доказательств, что условия договора были выполнены и оснований для взимания платы нет. В результате, с женщины было взыскано в пользу Александра Макаренко 108 тысяч рублей за период с 11 ноября 2018 года по 11 февраля 2021 года. Также ответчик должен заплатить госпошлину в сумме 3,3 тысячи рублей. Напомним, в октябре 2021 года Александр Макаренко проиграл суд, пытаясь взыскать с родственников погибшего поручителя 349,8 тысячи рублей. Также летом 2021 года дело у ростовщика выиграл ветеран боевых действий Александр Гришин, который занимал у Макаренко 100 тысяч рублей для ремонта автомобиля. Тагильский ростовщик вновь обогащается за счет заемщиков через суды

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