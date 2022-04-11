Кинотеатр делает устаревший пиар-ход, а свердловчане прыгают по крышам автомобилей

Кинотеатр делает устаревший пиар-ход, а свердловчане прыгают по крышам автомобилей
Кинотеатр делает устаревший пиар-ход, а свердловчане прыгают по крышам автомобилей
Вчера, 20:35ОбществоФото: pixabay
Тагильские депутаты решают сохранить за собой мандаты, безработными можно стать только после семи кругов ада, а украшение города цветами обойдется в круглую сумму — рассказываем о главных и интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за понедельник, 11 апреля.

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