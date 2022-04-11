Кинотеатр делает устаревший пиар-ход, а свердловчане прыгают по крышам автомобилей

Почти каждый день газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышение норм по тем или иным показателям. Подтверждал наши замеры и пост УГМС. Итогом удушливой недели стали не менее удушливые выходные и смог. Мало того, неизвестные устроили свалку из использованных батареек за гипермаркетом. То ли кто-то фиксиков не смотрел, то ли не думал о последствиях, но кучу источников электроэнергии нашла и сфотографировала наша редакция. Подробнее об экологических итогах предыдущей недели читайте тут.
Шесть первых кандидатов подали заявки на участие в праймериз на выборах в Гордуму Нижнего Тагила. Среди желающих получить мандат оказались два уже действующих депутата, два сотрудника УВЗ и два предпринимателя.
Чтобы гражданина признали безработным, нужно пройти квест и обязательно иметь в наличии подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и смартфон или компьютер, чтобы иметь возможность подать все заявки. Инвалида 3 группы Константина, по словам директора ЦЗН Нижнего Тагила, вполне законно сотрудница ведомства отправила трудоустраиваться в интернет.
Благоухающий, живой и разноцветный логотип к своему юбилею получит летом Нижний Тагил. Какую 7D картинку увидят и почувствуют почти всеми органами чувств тагильчане, читайте в нашем материале.
Как привлечь поток клиентов, если новинок проката не сильно много, а платить зарплату сотрудникам (да и кушать) надо? — Очень просто, в ход идут старые и проверенные временем «фишки». Например, информация о полном закрытии кинотеатра.
В ОП № 17 произошло очередное ЧП. Мужчина, задержанный по административной статье, попытался устроить суицид прямо в здании на Тельмана, 40.
В Березовском двое не совсем трезвых мужчин устроили паркур-тренировку прямо во дворе дома. Снарядами стали припаркованные машины местных жителей. Зрители и хозяева авто не оценили таланты свердловчан и вызвали полицию.