Юбилейный логотип из цветов появится у «Современника» в Тагиле

190 тысяч растений на площади более четырех тысяч квадратных метров высадят специалисты этой весной на улицах города. Общая стоимость работ по посадке и обслуживанию цветников обойдется муниципалитету в 5 млн рублей.

Подрядчика для высадки цветов в парках и на придорожных территориях ищет мэрия города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Подать заявки организации могут до 19 апреля этого года. Согласно техзаданию, специалисты посадят более 190 тысяч растений на площади 4,2 тысячи кв. м, а также в вазонах площадью 61 кв м. Цветники появятся у семи придорожных территорий: трибуны и фонтана на ул. Ленина, на месте «Зеленого бульвара» на ул. Мира, в сквере у Ленинской администрации, на улицах Пахоменко, Челюскинцев и Фрунзе, 30. проектная документация Также растения высадят на благоустроенных территориях Нижнего Тагила. Так, в сквере «Рабочей молодежи» организуют рокарий, а на площади у кинотеатра «Современник» специалисты составят из цветов композицию в виде логотипа Нижнего Тагила. проектная документация Помимо цветников, подрядная организация будет обслуживать вазоны, в том числе на Площади Славы, двух набережных Тагильского пруда, в сквере Пионерский, на Театральной площади. Уход за цветниками и вазонами специалисты должны осуществлять с 21 июня по 30 сентября, с 1 по 31 октября. Напомним, 200 тысяч саженцев для озеленения Нижнего Тагила высадили специалисты «Горзеленхоза» в этом году.

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