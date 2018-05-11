Новый лифт введён в эксплуатацию на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
11 мая, 09:00Общество
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В районе ГГМ Нижнего Тагила в доме №5 на улице Тагилстроевская накануне ввели в эксплуатацию новый лифт. 10 мая специалисты Ростехнадзора провели итоговую приёмку подъемника.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее в указанном доме было заменено пять лифтов. Вскоре после замены состоялся пробный запуск, а 10 мая специалисты оценили кабину, лебёдку, шахту и устройство лифта в целом.
Особенностью новых лифтов является то, что станция управления стала автоматизированной. Современным электромеханикам стало гораздо проще работать. Лифту, согласно документам, предстоит отслужить 25 лет.
Всего в 2018 году по планам 90 подъемников в жилых домах поменяют на современные. Большинство из них появятся в Тагилстроевском районе и на Вагонке. Замена производится в соответствии с планом региональной программы капитального ремонта. На сегодняшний день установлены первые 14 лифтов, передает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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