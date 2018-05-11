Новый лифт введён в эксплуатацию на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Ранее в указанном доме было заменено пять лифтов . Вскоре после замены состоялся пробный запуск, а 10 мая специалисты оценили кабину, лебёдку, шахту и устройство лифта в целом.

Всего в 2018 году по планам 90 подъемников в жилых домах поменяют на современные. Большинство из них появятся в Тагилстроевском районе и на Вагонке. Замена производится в соответствии с планом региональной программы капитального ремонта. На сегодняшний день установлены первые 14 лифтов, передает «Тагил-ТВ».