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Тагиллифт

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2023
В «Тагиллифте» рассказали свою версию ЧП с лифтом
26 октября 2023, 12:51
2018
Более 50 домов будут отремонтированы в Нижнем Тагиле до сентября 2018 года (ВИДЕО)
9 июня 2018, 11:00
Порядка 90 лифтов будет заменено в Нижнем Тагиле в 2018 году
24 марта 2018, 04:00
2016
Новые энергосберегающие, антивандальные лифты установили в двух домах на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
7 декабря 2016, 08:10
10 лифтов меняют в домах на улице Зари: ещё 90 заменят в Нижнем Тагиле до февраля 2017 года
17 октября 2016, 07:55
37% лифтов в Нижнем Тагиле отработали свой эксплуатационный срок и нуждаются в замене (ФОТО)
20 февраля 2016, 08:50
2015
Уголовного дела не будет. «Я извинился перед мамой пострадавшего мальчика по телефону», – главный инженер «Тагиллифт»
Чуть больше месяца минуло с того самого дня, когда, застряв в одном из тагильских лифтов, юный житель города едва не задохнулся от запаха гари. Много обсуждений было по этому поводу, а новость облетела буквально всю область. TagilCity.ru выяснил, как в настоящее время обстоят дела в семье мальчика и какие действия были предприняты со стороны ООО СП «Тагиллифт».
14 апреля 2015, 11:15

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