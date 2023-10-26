Уголовного дела не будет. «Я извинился перед мамой пострадавшего мальчика по телефону», – главный инженер «Тагиллифт»

Чуть больше месяца минуло с того самого дня, когда, застряв в одном из тагильских лифтов, юный житель города едва не задохнулся от запаха гари. Много обсуждений было по этому поводу, а новость облетела буквально всю область. TagilCity.ru выяснил, как в настоящее время обстоят дела в семье мальчика и какие действия были предприняты со стороны ООО СП «Тагиллифт».