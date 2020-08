«В дыму и ядах»: в Нижнем Тагиле художник показал кукиш формальдегидным выбросам

Художник из Нижнего Тагила Илья Вьюгов нарисовал граффити, посвященное экологии города. Оно изображено недалеко от заброшенного Лебяжинского рудника. Фото художник опубликовал на своей странице в Instagram.

«Кукиш вам, а не экология» Мой дом — твой дом. Дом погряз с дыму и ядах, написал Илья. Напомним, в течение семи дней в Нижнем Тагиле фиксировалось превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида. Ранее TagilCity.ru составило ТОП веществ, выбрасываемых в городской воздух и являющихся наиболее опасными для здоровья. Формальдегид попал на пятое место. За один год в городской воздух его было выброшено 22,4 тонны. Разовая ПДК вещества составляет 0,05 мг/м3, среднесуточная — 0,01 мг/м3. Формальдегид Photo: tagilcity.ru Наибольшее количество выбросов зафиксировано за год от «Уралхимпласта» — 22 тонны в год, а также от ЕВРАЗ-НТМК — 396 килограммов в год. В основном формальдегид применяется при изготовлении пластмасс. Он является провокатором отека гортани, бронхита, пневмонии, рака кожа, онкологических заболеваний, а также мутациям органов плода в утробе матери. Кроме того, он влияет на нервную систему. Топ самых ядовитых веществ с предприятий Нижнего Тагила

