«В дыму и ядах»: в Нижнем Тагиле художник показал кукиш формальдегидным выбросам

Ранее TagilCity.ru составило ТОП веществ, выбрасываемых в городской воздух и являющихся наиболее опасными для здоровья. Формальдегид попал на пятое место. За один год в городской воздух его было выброшено 22,4 тонны. Разовая ПДК вещества составляет 0,05 мг/м3, среднесуточная — 0,01 мг/м3.