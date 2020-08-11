«В дыму и ядах»: в Нижнем Тагиле художник показал кукиш формальдегидным выбросам

«В дыму и ядах»: в Нижнем Тагиле художник показал кукиш формальдегидным выбросам

Сегодня, 12:34ОбществоPhoto: личная страница Ильи Вьюгова в Instagram
Художник из Нижнего Тагила Илья Вьюгов нарисовал граффити, посвященное экологии города. Оно изображено недалеко от заброшенного Лебяжинского рудника. Фото художник опубликовал на своей странице в Instagram.

«Кукиш вам, а не экология» Мой дом — твой дом. Дом погряз с дыму и ядах, написал Илья.

Напомним, в течение семи дней в Нижнем Тагиле фиксировалось превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида.

Ранее TagilCity.ru составило ТОП веществ, выбрасываемых в городской воздух и являющихся наиболее опасными для здоровья. Формальдегид попал на пятое место. За один год в городской воздух его было выброшено 22,4 тонны. Разовая ПДК вещества составляет 0,05 мг/м3, среднесуточная — 0,01 мг/м3.

Формальдегид
Photo:tagilcity.ru

Наибольшее количество выбросов зафиксировано за год от «Уралхимпласта» — 22 тонны в год, а также от ЕВРАЗ-НТМК — 396 килограммов в год.

В основном формальдегид применяется при изготовлении пластмасс. Он является провокатором отека гортани, бронхита, пневмонии, рака кожа, онкологических заболеваний, а также мутациям органов плода в утробе матери. Кроме того, он влияет на нервную систему.

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