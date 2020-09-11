Депутату гордумы из Екатеринбурга грозит штраф за стоянку в неположенном месте

Депутату гордумы из Екатеринбурга грозит штраф за стоянку в неположенном месте

Сегодня, 15:21ОбществоPhoto: pixabay.com
Депутату гордумы Екатеринбурга Александру Колесникову могут выписать штраф за неправильную парковку автомобиля, сообщает Е1.

Начато админстративное дело.

О нарушении сообщил общественник Дмитрий Калинин. Он вызван в полицию для дачи пояснений.

Александр Колесников оставил свой автомобиль возле офиса управляющей компании, которую он возглавляет.

По словам Дмитрия Калинина, парковка там запрещена.

Сам Колесников отмечает, что будут разбираться с документами. Оценкой ситуации должны заниматься или полиция, или суд. Автомобиль никому не мешал, а подъезд к зданию для погрузки и разгрузки с этой стороны разрешен.

Напомним, что свердловский областной суд назначил штраф главе Тавдинского ГО Виктору Лачимову за покупку дорогого автомобиля.

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