Депутату гордумы из Екатеринбурга грозит штраф за стоянку в неположенном месте

Депутату гордумы Екатеринбурга Александру Колесникову могут выписать штраф за неправильную парковку автомобиля, сообщает Е1.

Начато админстративное дело. О нарушении сообщил общественник Дмитрий Калинин. Он вызван в полицию для дачи пояснений. Александр Колесников оставил свой автомобиль возле офиса управляющей компании, которую он возглавляет. По словам Дмитрия Калинина, парковка там запрещена. Сам Колесников отмечает, что будут разбираться с документами. Оценкой ситуации должны заниматься или полиция, или суд. Автомобиль никому не мешал, а подъезд к зданию для погрузки и разгрузки с этой стороны разрешен. Напомним, что свердловский областной суд назначил штраф главе Тавдинского ГО Виктору Лачимову за покупку дорогого автомобиля.

