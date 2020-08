Мэр уральского города получил штраф за покупку дорогого авто

Свердловский областной суд назначил штраф главе Тавдинского ГО за нарушения в конкурсной документации при приобретении автомобиля, сообщает пресс-служба суда.

О нарушениях стало известно в июле 2019 года, когда УФАС проводило внеплановую проверку конкурсной документации округа «Управление технического обеспечения». В результате проверки были выявлены нарушения. Как заявили в пресс-службе, 1 апреля 2019 года Виктор Лачимов утвердил документацию на поставку автомобиля, в которой содержатся характеристики конкретной модели, а именно — Toyota Camry Prestige Safety. За это мэр был привлечен к административной ответственности и получил наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. Его адвокат пытался обжаловать решение, но ничего не вышло. Ранее прокурор Свердловской области Сергей Охлопков обратился с иском к правительству региона о превышении полномочий в сфере госзакупок. Суд согласился, что департамент госзакупок незаконно взял на себя полномочия министерства финансов региона по финансовому контролю в сделках и проверял соблюдение заказчиками требований по определению начальной цены контрактов, а также стоимости, по которой заключались сделки с единственным поставщиком. Свердловский прокурор выиграл иск к правительству за нарушения при госзакупках

