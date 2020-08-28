Мэр уральского города получил штраф за покупку дорогого авто

О нарушениях стало известно в июле 2019 года, когда УФАС проводило внеплановую проверку конкурсной документации округа «Управление технического обеспечения».
В результате проверки были выявлены нарушения.
Как заявили в пресс-службе, 1 апреля 2019 года Виктор Лачимов утвердил документацию на поставку автомобиля, в которой содержатся характеристики конкретной модели, а именно — Toyota Camry Prestige Safety.
За это мэр был привлечен к административной ответственности и получил наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. Его адвокат пытался обжаловать решение, но ничего не вышло.
Ранее прокурор Свердловской области Сергей Охлопков обратился с иском к правительству региона о превышении полномочий в сфере госзакупок. Суд согласился, что департамент госзакупок незаконно взял на себя полномочия министерства финансов региона по финансовому контролю в сделках и проверял соблюдение заказчиками требований по определению начальной цены контрактов, а также стоимости, по которой заключались сделки с единственным поставщиком.