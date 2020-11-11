Капремонт: как уральцам выбрать способ накопления взносов

В чём различия между специальным счетом и «общим котлом»? Что должны знать собственники жилья перед тем, как определиться со способом накопления денежных средств на капитальный ремонт своего дома? Давайте разбираться.
Как можно накапливать денежные средства на капитальный ремонт?
Жилищный Кодекс РФ предлагает два способа накопления денежных средств на капитальный ремонт:
В чем суть этих способов формирования фонда капитального ремонта?
Спецсчет и «общий котел» имеют кардинальные различия.
Под специальным счетом понимают счет в банке, который открывается для аккумулирования взносов собственников помещений в многоквартирном доме с целью проведения капитального ремонта в нем. Важнейшее отличие формирования фонда на спецсчете - тот факт, что вся ответственность за решение вопросов капремонта на 100% возлагается на собственников.
За ними закрепляются обязанности:
Согласно жилищному законодательству, владельцем специального счета может выступать:
Суть «общего котла» состоит в следующем: средства, полученные от собственников в одних домах, региональный оператор может использовать на возвратной основе для финансирования капитального ремонта в других жилых зданиях при условии, что многоквартирные дома расположены на территории одного муниципального образования. Если дом находится в «общем котле», региональный оператор (Фонд) аккумулирует денежные средства собственников, обеспечивает начисление взносов, печать и доставку квитанций, привлекает подрядчиков, финансирует и контролирует выполнение работ.
Следует заметить, что на территории Свердловской области большая часть собственников делает выбор в пользу «общего котла». Но также в регионе есть дома, в которых открываются специальные счета. Их сегодня насчитывается около 4 тысяч, что составляет порядка 15% от общего количества домов, включенных в Региональную программу.
Есть ли разница в оплате взносов на капитальный ремонт на спецсчете и в «общем котле»?
Оплату взносов владельцы жилья в домах «общего котла» совершают по квитанциям платежных агентов Фонда, а жители домов, где открыт спецсчет, оплачивают взносы по квитанциям организации, которую они выбрали в ходе общего собрания.
Можно ли изменить способ накопления средств?
Жители многоквартирников в любое время могут поменять способ накопления денежных средств на капремонт на основании решения общего собрания. Требуемое количество голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% плюс один голос от общего количества голосов всех собственников помещений в доме. Перевод денег со спецсчета на счет регионального оператора производится в течение месяца. Возможен также и обратный переход – но данное решение начинает действовать по истечении года с даты отправки его региональному оператору.
Если в то время, когда деньги копились на счете регионального оператора, в здании были выполнены какие-либо работы по капремонту, то дом не может быть переведен на спецсчет, пока собственники жилья не рассчитаются за уже сделанные региональным оператором работы. Что вполне обоснованно. Ремонт выполнен, значит, его следует оплатить. При этом, в ходе общего собрания жители могут принять решение об увеличения суммы взноса на капремонт и выплатить задолженность намного быстрее.
Общее собрание можно организовать как в очной, так и в очно-заочной, а также в заочной формах. Все образцы протоколов общих собраний собственников можно посмотреть на сайте Фонда www. fkr66.ru в разделе «Собственникам» – «Образцы документов и заявлений».
Если с жилыми зданиями, формирующими фонд капремонта на счете регионального оператора, то есть в «общем котле», все более-менее ясно, то по спецсчетам у собственников жилья появляется большое количество вопросов. Рассмотрим 5 наиболее часто встречающихся неблагоприятных ситуаций, с которыми могут столкнуться жители домов, где открыт специальный счет:
Какой способ накопления денег на цели капитального ремонта своего дома выбрать, решают сами собственники. Но перед окончательным выбором жителям следует оценить все преимущества и недостатки каждого конкретного способа.