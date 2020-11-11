Капремонт: как уральцам выбрать способ накопления взносов

Если в то время, когда деньги копились на счете регионального оператора, в здании были выполнены какие-либо работы по капремонту, то дом не может быть переведен на спецсчет, пока собственники жилья не рассчитаются за уже сделанные региональным оператором работы. Что вполне обоснованно. Ремонт выполнен, значит, его следует оплатить. При этом, в ходе общего собрания жители могут принять решение об увеличения суммы взноса на капремонт и выплатить задолженность намного быстрее.