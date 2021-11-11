Напавшему на туристку из Перми свердловчанину предъявлено обвинение по 7 статьям

Напавшему на туристку из Перми свердловчанину предъявлено обвинение по 7 статьям
Напавшему на туристку из Перми свердловчанину предъявлено обвинение по 7 статьям
Сегодня, 13:33ОбществоФото: 1MI
Обвинение по семи статьям предъявлено 44-летнему рецидивисту из Нижних Серег, который обвиняется в убийстве туристки из Перми.

Так, мужчина обвиняется в убийстве с целью сокрытия другого, изнасиловании группой лиц, насильственных действиях сексуального характера, краже с незаконным проникновением, разбое в крупном размере, уклонении от отбывания ограничения свободы и применении насилия в отношении представителя власти, пишет «КП-Екатеринбург».

Кроме того, Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию мужчины. Ему продлили арест до 2 декабря, однако сам обвиняемый с этим не согласился. Он планировал выйти на свободу или хотя бы под домашний арест. В результате это ему не удалось. Суд не стал менять меру пресечения.

Напомним, молодая мама из Перми приехала в Свердловскую область на сплав одна. Ее заметил мужчина, который находился в бегах. После убийства он вместе со своей подругой жил в палатке девушки и тратил деньги с ее банковской карты. Ранее обвиняемый пребывал под домашним арестом. Его подозревали в покушении на надругательство над несовершеннолетним ребенком. Однако в СИЗО его суд тогда отправлять не стал. В конце мая 2021 года мужчина сбежал. Браслета на нем не было из-за проблем с ногами.

Материалы по теме:
уголовное делотуристобвинениеПермьНижние Серги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы