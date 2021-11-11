Напавшему на туристку из Перми свердловчанину предъявлено обвинение по 7 статьям

Так, мужчина обвиняется в убийстве с целью сокрытия другого, изнасиловании группой лиц, насильственных действиях сексуального характера, краже с незаконным проникновением, разбое в крупном размере, уклонении от отбывания ограничения свободы и применении насилия в отношении представителя власти, пишет «КП-Екатеринбург».
Кроме того, Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию мужчины. Ему продлили арест до 2 декабря, однако сам обвиняемый с этим не согласился. Он планировал выйти на свободу или хотя бы под домашний арест. В результате это ему не удалось. Суд не стал менять меру пресечения.
Напомним, молодая мама из Перми приехала в Свердловскую область на сплав одна. Ее заметил мужчина, который находился в бегах. После убийства он вместе со своей подругой жил в палатке девушки и тратил деньги с ее банковской карты. Ранее обвиняемый пребывал под домашним арестом. Его подозревали в покушении на надругательство над несовершеннолетним ребенком. Однако в СИЗО его суд тогда отправлять не стал. В конце мая 2021 года мужчина сбежал. Браслета на нем не было из-за проблем с ногами.