Евгений Куйвашев рассказал о влиянии алкоголя после прививки от коронавируса

Евгений Куйвашев рассказал о влиянии алкоголя после прививки от коронавируса

Сегодня, 15:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пояснил, что употреблять алкоголь до и после прививки от COVID-19 неразумно. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Главе региона был задан вопрос о том, можно ли пить алкоголь во время пандемии коронавируса.

Куйвашев ответил, что делать этого вообще не стоит. Есть рекомендации, которые были озвучены в СМИ. Они касаются ограничений во время прививки.

По словам губернатора, рекомендации общие для всех прививок, так как организм испытывает дополнительную нагрузку.

И усугублять этот эффект еще и алкоголем по меньшей мере неразумно,подчеркнул Куйвашев.

Напомним, в Нижнем Тагиле начнется вакцинация от коронавируса. Изначально прививать будут медиков, работающих с COVID-19, сотрудников правоохранительных органов и учителей.

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