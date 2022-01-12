Мэрия Нижнего Тагила усилит контроль за капремонтом ГДДЮТ

В Городском дворце детско-юношеского творчества Нижнего Тагила продолжаются замена кровли и фасадов, а также отделочные работы. По словам директора подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, на тех этажах рабочие штукатурят и шпатлюют стены, в кабинетах производят стяжку полов и укрепляют несущие конструкции.
Объем работ по реконструкции ГДДЮТ стал больше из-за обнаруженных во время ремонта существенных дефектов и разрушений конструкций, сообщает пресс-служба мэрии.
Помимо продолжающихся работ, в концертном зале начали монтаж механической части сцены, которая будет оснащена по последнему слову техники — в зале установят современные системы освещения, звукоусиления и другие новейшие технологии.
В скором времени компания, которая будет заниматься оснащением скалодрома во дворце, также проанализирует возможности зала, составит проект и начнет работу.
Объем ремонта очень большой. Сроки сжатые. Любая большая стройка в самом начале требует особого внимания. Поэтому будем собираться каждую неделю и обсуждать все детали хода работ, подытожил в конце совещания глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.