Жители дома в Нижнем Тагиле 8 день мерзнут из-за лопнувших труб

Жители дома в Нижнем Тагиле 8 день мерзнут из-за лопнувших труб
Жители дома в Нижнем Тагиле 8 день мерзнут из-за лопнувших труб
Сегодня, 09:24ОбществоФото: 1MI
В Нижнем Тагиле среди зимы замерзает многоквартирный дом на улице Боровой.

Коммунальной авария в доме №31 произошла 4 января. По этой причине в одном подъезде парит, а в другом замерзли и полопались трубы. Жильцы говорят, что обращались в управляющую компанию, но им никто не помог. Они собрали деньги и за свой счёт наняли сантехника.

До 1 января 2022 года кварплату с жителей дома получала УК «Первый региональный оператор». Но директор фирмы Владимир Севрюгин своей вины не чувствует. По его словам, жильцы скопили долг в размере более чем 50 тысяч рублей, поэтому договор обслуживая был расторгнут в одностороннем порядке.

Процент собираемости (средств) не превышал 25-30%. Мы не принимаем аварийных заявок, пояснил коммунальщик в беседе с журналистом ТК «Телекон».

Объявление об этом на дверях подъездов появилось только 10 января, уверяют сами пострадавшие жильцы. Прокуратура видит здесь нарушение, ведь по закону уведомление о смене управляющей компании, равно как и о расторжении договора обслуживания, предоставляется за два месяца. Чтобы собственники и наниматели жилых помещений могли выбрать и способ управления домом, и обслуживающую организацию.

Но ничего этого не было, жалуются жильцы. По их словам, собрания на доме не проводились, протоколы они не подписывали. До аварии многие даже не знали, кому и за что платили. Изначально у них была УК «Городок», затем УК «Первый региональный оператор». А теперь никого, получается. Только сырость и холод в квартирах.

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Свердловская областькоммунальная аварияНижний Тагил
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