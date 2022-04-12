Директор тагильской школы поделился историей получения автографа космонавта Титова

Директор тагильской школы поделился историей получения автографа космонавта Титова
Директор тагильской школы поделился историей получения автографа космонавта Титова
Сегодня, 18:41ОбществоФото: страница Игоря Юрлова во ВКонтакте
Известный тагильский педагог и бывший начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов поделился историей получения трофейного автографа космонавта Германа Титова. Тагильчанин нес службу на Байконуре, легендарном советском космодроме.

Историей своего знакомства с мировой знаменитостью космонавтики Германом Титовым директор школы № 32 Нижнего Тагила Игорь Юрлов поделился в День космонавтики, 12 апреля.

Педагог рассказал, что проходил срочную службу на советском Байконуре.

Сегодня День Космонавтики! Я имею к этому Дню самое непосредственное отношение, так как служил на Байконуре целых два года. Невероятно восхищён нашим космодромом, техническим, инженерным, творческим гением нашего народа, сообщил тагильчанин.

Игорь Юрлов вспомнил, как масштабы легендарного советского космопорта его удивили, как и то, что у каждого молодого солдата была возможность увидеть и получить автографы известных космонавтов, которые были героями того времени. Свой артефакт — автограф второго после Юрия Гагарина космонавта Германа Титова — Игорь Юрлов хранит вместе со своим военным билетом.

Масштабы космопорта меня в свое время, очень удивили. А ещё, мы молодые солдатики, очень хотели получить автографы наших легендарных космонавтов, и у меня такой есть в военном билете — Германа Титова, космонавта N2, поделился тагильский педагог.

Фото:страница Игоря Юрлова во ВКонтакте

Игорь Юрлов поздравил всех причастных тагильчан с праздником и отдельно подчеркнул важность и знаковость Дня космонавтики.

С праздником! Никто и никогда не сможет отменить этот День в истории человечества, не получится, подытожил тагильский педагог.

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