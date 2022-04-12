Директор тагильской школы поделился историей получения автографа космонавта Титова

Игорь Юрлов вспомнил, как масштабы легендарного советского космопорта его удивили, как и то, что у каждого молодого солдата была возможность увидеть и получить автографы известных космонавтов, которые были героями того времени. Свой артефакт — автограф второго после Юрия Гагарина космонавта Германа Титова — Игорь Юрлов хранит вместе со своим военным билетом.