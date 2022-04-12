«Росбанк» оштрафован за обман свердловчанки на 120 тысяч рублей

Свердловский роспотребнадзор нашел ряд нарушений в деятельности Росбанка после того, как к ним с жалобой обратилась женщина, подписавшая с организацией договор на кредит на автомобиль в который входила плата 120 тысяч рублей за страхование жизни.

В Роспотребнадзор по Свердловской области поступило обращение гражданки, которая пожаловалась на нарушение Русфинанс Банком законов РФ. Вопрос касался навязывания платных услуг на сумму 120 тысяч рублей и представления неполной информации об услугах при покупке машины в кредит. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В связи с эти специалисты направились на внеплановую документарную проверку в банк. В связи с тем, что на момент проведения проверки данный банк уже прекратил свою деятельность, проверка была состоялась в отношении правопреемника — ПАО «Росбанк». В результате специалисты выяснили, что банк обманул клиента, указав в документах о предоставлении кредита информацию о том, что стоимость страхования жизни составляет 120 тысяч рублей, в то время как по полису страхования жизни стоимость составляла 2 тысячи рублей. А оставшиеся 118 тысяч рублей обманутая женщина внесла за покупку издания «Альманах потребителя». Возбуждено дело по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ, вынесено наказание в виде штрафа — банк должен заплатить 20 тысяч рублей. Также выяснилось, что банк включил в документацию ряд условий, ущемляющих права клиента. За это банку выписали штраф на 10 тысяч рублей.

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