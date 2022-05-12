Память погибшего на Донбассе кинолога увековечили в Кировграде

Памятная доска размещена на фасаде школы, в которой учился военный, сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.
Торжественная церемония прошла 11 мая. Также в ходе мероприятия были открыты и другие доски, посвященные выпускникам школы погибшим при исполнении воинского долга.
Напомним, Евгений Дудин служил сержантом в Отдельной дивизии оперативного назначения в Балашихе. В командировку он отправился вместе с овчаркой, которая тоже погибла. У мужчины остались супруга, маленький сын, а также братья и сестры.