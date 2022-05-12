Память погибшего на Донбассе кинолога увековечили в Кировграде

Память погибшего на Донбассе кинолога увековечили в Кировграде
Память погибшего на Донбассе кинолога увековечили в Кировграде
Сегодня, 21:16ОбществоФото: пресс-служба управления Росгвардии
Память погибшего в ходе спецоперации на Донбассе кинолога из Кировграда Евгения Дудина увековечили в его родном городе.

Памятная доска размещена на фасаде школы, в которой учился военный, сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.

Торжественная церемония прошла 11 мая. Также в ходе мероприятия были открыты и другие доски, посвященные выпускникам школы погибшим при исполнении воинского долга.

Напомним, Евгений Дудин служил сержантом в Отдельной дивизии оперативного назначения в Балашихе. В командировку он отправился вместе с овчаркой, которая тоже погибла. У мужчины остались супруга, маленький сын, а также братья и сестры.

Сюжеты:
Новости УрФООперация на Украине
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