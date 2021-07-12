Свердловские власти предложили альтернативу Царскому крестному ходу

Свердловские власти предложили альтернативу Царскому крестному ходу
Свердловские власти предложили альтернативу Царскому крестному ходу
Сегодня, 13:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Власти Свердловской области предложили провести автобусный тур, вместо крёстного хода. Данное решение связано со сложной обстановкой с коронавирусом.

Вначале Евгений Куйвашев запретил крёстный ход, но митрополит Евгений заявил, что, несмотря на все указы, пойдёт в путь.

Чтобы урегулировать данный инцидент, власти пошли на компромисс. В настоящее время подготовлено несколько вариантов по проведению «Царских дней».

Один из них – это доставка всех верующих до Ганиной Ямы на автобусах. Окончательное решение будет принято сегодня после 19.00, - пишет Е1.RU.

Ранее губернатор Свердловской области отметил, что запрет на проведения крестного хода связан с тем, что люди пренебрегают правилами профилактиками, а новый штамм коронавируса очень опасен.

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