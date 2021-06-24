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Posted 24 июня 2021, 12:59

Published 24 июня 2021, 12:59

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Царский крестный ход из-за COVID-19 возможно не будет отменен в Екатеринбурге

24 июня 2021, 12:59
С 17 на 18 июля в Екатеринбурге планируется традиционный крестный ход. Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом и отмену других массовых мероприятий, подготовка крестного хода продолжается, ГИБДД готовится перекрывать улицы.

Власти Екатеринбурга готовятся к проведению традиционного ежегодного крестного хода, посвященного царским дням, сообщает 66.ру.

Не смотря на вводимые ограничения, мы все равно будем реализовывать крестный ход. В ночь с 17 на 18 июля будет ограничено движение по Екатеринбургской кольцевой дороге в районе Ганиной ямы. Автомобилистов просим заранее строить планы и искать пути объезда,сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

9 июля организаторы царских дней дадут пресс-конференцию. В прошлом году крестный ход также не был отменен из-за ограничений по коронавирусу, тогда в шествии приняли участие более 10 тысяч человек.

Заместитель губернатора Павел Креков выразил сомнения и вполне допускает, что крестный ход, посвященный царским дням, будет отменен из-за существующих угроз в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. В связи с чем считает преждевременным заявление о перекрытии дорог и намерении проведения самого мероприятия.

Напомним, в мае 2021 года был отменен пасхальный крестный ход в Екатеринбурге из-за непростой эпидемиологической ситуации по СOVID-19.

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