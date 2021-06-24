Царский крестный ход из-за COVID-19 возможно не будет отменен в Екатеринбурге

Не смотря на вводимые ограничения, мы все равно будем реализовывать крестный ход. В ночь с 17 на 18 июля будет ограничено движение по Екатеринбургской кольцевой дороге в районе Ганиной ямы. Автомобилистов просим заранее строить планы и искать пути объезда,сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.