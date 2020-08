Депутат Госдумы Антон Шипулин сдал плазму крови для тяжелых больных коронавирусом

Депутат Государственной думы Антон Шипулин, переболевший коронавирусом, сдал плазму крови для пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Шипулина, у него были выявлены антитела после прохождения специального теста. Я посоветовался с врачом и решил сдать плазму. Сегодня утром приехал в Областной центр переливания крови в Екатеринбурге, прошел осмотр у врача, выпил сладкий чай, как полагается, и пошел на процедуру сдачи плазмы, рассказал депутат. Он также посоветовал всем, кто уже переболел коронавирусом, сдать анализ на выявление антител и прийти в центр переливания, чтобы помочь другим. Напомним, ранее Антон Шипулин, его жена, дочь и теща переболели коронавирусом. Уральский биатлонист Антон Шипулин инфицировался коронавирусом

