Депутат Госдумы Антон Шипулин сдал плазму крови для тяжелых больных коронавирусом

Депутат Госдумы Антон Шипулин сдал плазму крови для тяжелых больных коронавирусом

Сегодня, 14:00ОбществоPhoto: личная страница в instagram Антона Шипулина
Депутат Государственной думы Антон Шипулин, переболевший коронавирусом, сдал плазму крови для пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Шипулина, у него были выявлены антитела после прохождения специального теста.

Я посоветовался с врачом и решил сдать плазму. Сегодня утром приехал в Областной центр переливания крови в Екатеринбурге, прошел осмотр у врача, выпил сладкий чай, как полагается, и пошел на процедуру сдачи плазмы, рассказал депутат.

Он также посоветовал всем, кто уже переболел коронавирусом, сдать анализ на выявление антител и прийти в центр переливания, чтобы помочь другим.

Напомним, ранее Антон Шипулин, его жена, дочь и теща переболели коронавирусом.

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