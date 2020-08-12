Депутат Госдумы Антон Шипулин сдал плазму крови для тяжелых больных коронавирусом

Я посоветовался с врачом и решил сдать плазму. Сегодня утром приехал в Областной центр переливания крови в Екатеринбурге, прошел осмотр у врача, выпил сладкий чай, как полагается, и пошел на процедуру сдачи плазмы, рассказал депутат.