«Мы не торопимся»: на Урале епископ назвал условие признания останков рода Николая II

В Свердловской области новый глава екатеринбургской митрополии Евгений назвал условие, при котором остатки царской семьи Николая II будут признаны.

Остатки признают в том случае, если у РПЦ не будет сомнений в их подлинности, сообщает Ура.ру. Есть много доводов, что это, действительно царские останки. Святейший патриарх заявил, что мы не торопимся к какой-то дате объявить о решении. Если не будет ни грамма сомнений — будет совершено признание, если будут сомнения оставаться, торопиться не будем,рассказал епископ. Также Евгений сравнил признание останков семьи Николая II с определением останков Ксении Петербургской. Напомним, новый глава Екатеринбургской епархии епископ Евгений высказал желание встретиться с отлученным от церкви экс-схимонахом Сергием, чтобы разрешить конфликт, образовавшийся в Среднеуральском женском монастыре. В Екатеринбурге епископ планирует решить конфликт с экс-схиигуменом Сергием

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter