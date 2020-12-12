«Мы не торопимся»: на Урале епископ назвал условие признания останков рода Николая II

Есть много доводов, что это, действительно царские останки. Святейший патриарх заявил, что мы не торопимся к какой-то дате объявить о решении. Если не будет ни грамма сомнений — будет совершено признание, если будут сомнения оставаться, торопиться не будем,рассказал епископ.