«Мы не торопимся»: на Урале епископ назвал условие признания останков рода Николая II

«Мы не торопимся»: на Урале епископ назвал условие признания останков рода Николая II

Сегодня, 18:49ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области новый глава екатеринбургской митрополии Евгений назвал условие, при котором остатки царской семьи Николая II будут признаны.

Остатки признают в том случае, если у РПЦ не будет сомнений в их подлинности, сообщает Ура.ру.

Есть много доводов, что это, действительно царские останки. Святейший патриарх заявил, что мы не торопимся к какой-то дате объявить о решении. Если не будет ни грамма сомнений — будет совершено признание, если будут сомнения оставаться, торопиться не будем,рассказал епископ.

Также Евгений сравнил признание останков семьи Николая II с определением останков Ксении Петербургской.

Напомним, новый глава Екатеринбургской епархии епископ Евгений высказал желание встретиться с отлученным от церкви экс-схимонахом Сергием, чтобы разрешить конфликт, образовавшийся в Среднеуральском женском монастыре.

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