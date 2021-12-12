Акцию по очистке граффити в парке организовал для школьников мэр Сухого Лога

Акцию по очистке граффити в парке организовал для школьников мэр Сухого Лога
Акцию по очистке граффити в парке организовал для школьников мэр Сухого Лога
Сегодня, 13:06ОбществоФото: Страница Романа Валова в Instagram
Акцию по очистке скамеек от граффити в местном парке вместе со школьниками организовал глава городского округа Сухой Лог Роман Валов.

Вандалы разрисовали скамейки и малые архитектурные формы в парке «Семейный». Роман Валов решил вместе с активистами молодежных движений Сухого Лога очистить надписи растворителем. На своей странице в Instagram он призвал всех желающих присоединиться к акции.

11 декабря дети вместе с мэром осуществили задуманное, теперь такие акции будут проводиться постоянно. По словам Романа Валова, школьники негативно относятся к тем, кто портит городское имущество.

Напомним, после открытия «Тагильской лагуны — 2» вандалы разрисовали граффити гранитную плитку и сломали элементы детской площадки. Было написано заявление в полицию.

Материалы по теме:
Свердловская областьмэршкольникисухой логпаркграффити
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы