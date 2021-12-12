Акцию по очистке граффити в парке организовал для школьников мэр Сухого Лога

Вандалы разрисовали скамейки и малые архитектурные формы в парке «Семейный». Роман Валов решил вместе с активистами молодежных движений Сухого Лога очистить надписи растворителем. На своей странице в Instagram он призвал всех желающих присоединиться к акции.
11 декабря дети вместе с мэром осуществили задуманное, теперь такие акции будут проводиться постоянно. По словам Романа Валова, школьники негативно относятся к тем, кто портит городское имущество.
Напомним, после открытия «Тагильской лагуны — 2» вандалы разрисовали граффити гранитную плитку и сломали элементы детской площадки. Было написано заявление в полицию.