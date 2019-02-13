Инвалиды Нижнего Тагила призывают таксистов научиться обслуживать колясочников

Благодаря современным технологиям люди с ОВЗ имеют возможность быть более мобильными. Однако не всегда эти возможности полностью инклюзивны.

Например, люди с ограниченными возможностями здоровья через интернет или по телефону заказывают себе такси. Они могут одеться, выйти из квартиры, но возникает проблема со спуском по лестнице до машины, особенно если дом не оборудован специальным пандусом.

Для этого тагильчане с ОВЗ планируют распространять листовки среди таксистов, где будут указаны рекомендации по оказанию помощи инвалидам на колясках при спуске с лестницы.

Листовки могут решить проблему, чтобы водители такси знали, как правильно помогать людям на инвалидных колясках, рассказал редакции TagilCity.ru инициатор предложения Александр Богомолкин, который тоже передвигается на инвалидной коляске.

По словам Александра, «Яндекс. Такси» уже рассматривают данное предложение, еще от нескольких служб такси Нижнего Тагила ожидается ответ.

В листовках говорится, что:

Водитель может отказаться от заказа, если ему трудно, или передать заказ другому водителю.

Если водитель взял заказ, то должен помочь выйти человеку из дома.

Если водителю одному трудно помочь пассажиру, то он может обратиться за помощью к прохожим.

Водитель может связаться с человеком и узнать, какая помощь необходима.

При этом пассажир должен сказать номер квартиры и этаж, чтобы водитель смог ему помочь выйти из дома. Также пассажир должен объяснить водителю – какая ему нужна помощь и как складывать и раскладывать инвалидную коляску.

Кроме листовок, в случае поддержания инициативы службами такси, с водителями планируется провести мастер-классы – как правильно поднимать и опускать инвалидную коляску.