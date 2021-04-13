За комментарий о терроризме в ВК уралец оштрафован на полмиллиона рублей

В марте 2019 года подсудимый оставил в социальной сети «Вконтакте» под одним из постов три комментария. Позднее психолого-лингвистическая судебная экспертиза выявила в высказываниях признаки публичного оправдания терроризма, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
В квартире подозреваемого были проведены обыски. Он сам был направлен на психиатрическую судебную экспертизу. Новоуралец полностью признал свою вину.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, зафиксировали противоправные действия сотрудники ЗАТО из регионального центра противодействия экстремизму ГУ МВД.
Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет, специалисты которого довели дело до судебного процесса, рассказал Валерий Горелых.
Напомним, ранее сообщалось, что за содеянное новоуральцу грозит до семи лет колонии.