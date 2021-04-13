За комментарий о терроризме в ВК уралец оштрафован на полмиллиона рублей

В марте 2019 года подсудимый оставил в социальной сети «Вконтакте» под одним из постов три комментария. Позднее психолого-лингвистическая судебная экспертиза выявила в высказываниях признаки публичного оправдания терроризма, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.