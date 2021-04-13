За комментарий о терроризме в ВК уралец оштрафован на полмиллиона рублей

За комментарий о терроризме в ВК уралец оштрафован на полмиллиона рублей
Сегодня, 12:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Житель Новоуральска был оштрафован на полмиллиона рублей Центральным окружным военным судом. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

В марте 2019 года подсудимый оставил в социальной сети «Вконтакте» под одним из постов три комментария. Позднее психолого-лингвистическая судебная экспертиза выявила в высказываниях признаки публичного оправдания терроризма, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

В квартире подозреваемого были проведены обыски. Он сам был направлен на психиатрическую судебную экспертизу. Новоуралец полностью признал свою вину.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, зафиксировали противоправные действия сотрудники ЗАТО из регионального центра противодействия экстремизму ГУ МВД.

Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет, специалисты которого довели дело до судебного процесса, рассказал Валерий Горелых.

Напомним, ранее сообщалось, что за содеянное новоуральцу грозит до семи лет колонии.

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