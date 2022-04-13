Заммэра Краснотурьинска обвинил жителей в скоплении бездомных собак возле школы

Заммэра Краснотурьинска обвинил жителей в скоплении бездомных собак возле школы
Заммэра Краснотурьинска обвинил жителей в скоплении бездомных собак возле школы
Сегодня, 18:39ОбществоФото: страница Александра Катаева в Telegram
Заместитель мэра Краснотурьинска по городскому хозяйству Александр Катаев обвинил местных жителей в скоплении бродячих собак возле школы № 19.

Чиновник опубликовал фотографии с остатками еды, которой подкармливают животных местные жители на теплотрассе, на своей странице в Telegram.

Интересно, и почему же стая собак «кучкуется» возле теплокамеры у 19 школы? спрашивает Александр Катаев.

Фото:страница Александра Катаева в Telegram

Он пояснил, что на прикормочных площадках собаки начинают чувствовать территорию «своей» и охранять ее от «чужаков», нападая на прохожих.

Чиновник отметил, что отлову подлежат все собаки, находящиеся без владельца. Рейды проходят регулярно, за 2022 год уже отловлено более 70 собак.

Напомним, в Нижем Тагиле теперь запрещено выгуливать собак рядом со школами, больницами и детскими площадками. Решение было принято участниками публичных слушаний.

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Свердловская областьшколаКраснотурьинскбродячие собаки
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