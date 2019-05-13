В Екатеринбурге супруги три года занимались организацией проституции

По версии следствия, гражданские муж и жена решили организовать «бизнес». Женщина руководила, а мужчина искал подходящих девушек через рекламу в интернет-источниках. Сумма гонорара сотрудниц составляла четыре тысячи рублей.

По информации правоохранительных органов, супруги занимались организацией преступности с 2014 по 2017 года. В апреле 2017 года в ходе контрольной закупки в помещении одного из банных комплексов на улице Шаумяня полицейские задержали девушку, которая предлагала услуги сексуального характера. В отношение задержанной был составлен протокол об административном правонарушении.

Далее сотрудники полиции установили организаторов незаконного бизнеса. На их счету семь аналогичных эпизодов.

В отношение супругов заведено уголовное дело за организацию проституции (часть 2 статьи 241 УК РФ) и вовлечение в занятие проституцией (часть 3 статьи 240 УК РФ). Максимальное наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.