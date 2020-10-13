В Екатеринбурге археологи нашли систему ливневой канализации XIX века

В Екатеринбурге археологи нашли систему ливневой канализации XIX века

Сегодня, 15:06ОбществоPhoto: Znak.com
Археологами Музея истории Екатеринбурга была найдена полностью сохранившаяся ливневая канализация XIX века, сообщает Znak.

На данный момент идут раскопки в центре города на пересечении улиц Первомайской и Царской, где и была обнаружена канализация. По словам директора МИЕ Сергея Каменского, постройке около двухсот лет, однако, несмотря на возраст, она не забита мусором и грязью, поэтому сможет функционировать.

Ливневая канализация состоит из тоннеля, сечением примерно один метр на 70 сантиметров, выложенным большими гранитными блоками и плитами. Дополнительно вблизи с каменным тоннелем была найдена сеть дренажных канав, служивших для быстрого отвода воды.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге Археологи обнаружили ряд находок во время проверки участка, в связи с реконструкцией улицы 8 марта.

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