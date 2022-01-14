Лишившийся ног рабочий «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге находится в реанимации

Мужчине ампутировали голени, а не стопы, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. По его словам, пришивать было уже нечего. Ноги были привезены отдельно от пострадавшего.
Собеседник выразил сомнения по поводу характера переломов. Он уточнил, что они были слишком ровные. При этом, как сообщалось, мужчине на ноги упал тяжелый груз. Однако источник уверен, что их размолотило бы в «фарш».
Напомним, ранее сообщалось, что на екатеринбургском заводе пострадал оператор станков с ЧПУ. На предприятии причины произошедшего расследует специальная комиссия.