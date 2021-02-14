Приставы арестовали счета директора тагильского детсада для выплат ребенку за травму

Приставы арестовали счета директора тагильского детсада для выплат ребенку за травму

Сегодня, 18:02ОбществоЕвгения СафинаPhoto: 1mediainvest.ru
В Федеральной службе судебных приставов по Свердловской области заявили, что ищут способ взыскания с директора частного детского сада Валентины Коломиец. Тагильчанка должна выплатить более 200 тысяч рублей за травмы, которые получил ребенок в учреждении. Сама женщина из-за пандемии осталась без дохода.

В рамках исполнения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем применяется комплекс мер в соответствии с законодательством РФ, направленных на взыскание задолженности.

Вынесены постановления об обращении взыскания с заработной платы должника, о наложении ареста на счета должника, о временном ограничении в праве выезда за пределы РФ,рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, бывшая директор частного детского сада в Нижнем Тагиле на улице Керамиков, 29 Валентина Коломиец должна выплатить 213,5 тысячи рублей за травму, которую получил мальчик, находясь в учреждении. 19 марта 2020 года, по словам директора, он поскользнулся и упал на осколки тарелки, которую разбила девочка во время ужина. В результате у пострадавшего мальчика, после трехнедельного лечения в больнице, на лице остались большие шрамы. Его семья обратилась в суд, который назначил Коломиец выплатить деньги за произошедшее. Мама мальчика говорит, что деньги директор не выплачивает, а Коломиец утверждает обратное. 18 сентября 2020 года исполнительное производство было передано судебным приставам.

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