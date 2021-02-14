Приставы арестовали счета директора тагильского детсада для выплат ребенку за травму

Напомним, бывшая директор частного детского сада в Нижнем Тагиле на улице Керамиков, 29 Валентина Коломиец должна выплатить 213,5 тысячи рублей за травму, которую получил мальчик, находясь в учреждении. 19 марта 2020 года, по словам директора, он поскользнулся и упал на осколки тарелки, которую разбила девочка во время ужина. В результате у пострадавшего мальчика, после трехнедельного лечения в больнице, на лице остались большие шрамы. Его семья обратилась в суд, который назначил Коломиец выплатить деньги за произошедшее. Мама мальчика говорит, что деньги директор не выплачивает, а Коломиец утверждает обратное. 18 сентября 2020 года исполнительное производство было передано судебным приставам.