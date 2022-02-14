Суд Нижнего Тагила запретил работу крематория в Сухоложском поселке

Проверка прокуратуры показала, что в нежилом здании на участке земли, собственником которого является ООО «Альянс», работает кремационное оборудование. При этом участок использовать для ритуальной деятельности запрещено. Таким образом, использование его было нецелевым.
Кроме того, организация не согласовала нормативы допустимых выбросов и проект санитарно-защитной зоны. Прокуратура посчитала, что это создает угрозу окружающей среде, а также жизни и здоровью граждан.
Прокурор обратился с иском в суд с требованием запретить работу крематория, а также прекратить поставку газа и запретить любые действия с участком. Суд требования удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, с протестом против работы крематория ранее выступили местные жители, а также граждане, трудящиеся в расположенных неподалеку компаниях и организациях. Они требуют не запускать печь. По итогам прокурорской проверки выяснилось, что на основании имеющейся документации по адресу улица Трикотажников, 1/1 разрешено находиться исключительно тем объектам, которые относятся к производственно-коммунальным. Речь идет о нарушении действующего в России закона «О погребении и похоронном деле», подчеркнули в прокуратуре.
Ранее в беседе с TagilCity.ru директор (на тот момент — прим. ред.) Алексей Афанасьев заявлял, что в здании планируется только работа установки, а зала прощаний и продажи атрибутики не будет.
Оборудование для кремирования установлено очень современное. С камерами дожига продуктов горения. То есть остатки с первой камеры сжигания — зола, углеродистые соединения, дополнительно сжигаются во второй камере также при температуре тысяча градусов. И в дымоходе присутствует система дожига, получается многоразовая очистка. Ни дыма, ни запаха практически нет,сообщил директор крематория.
Он добавил, что здание расположено в санитарно-защитной зоне трех предприятий. Она будет также установлена и вокруг крематория.