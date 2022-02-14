Суд Нижнего Тагила запретил работу крематория в Сухоложском поселке

Напомним, с протестом против работы крематория ранее выступили местные жители, а также граждане, трудящиеся в расположенных неподалеку компаниях и организациях. Они требуют не запускать печь. По итогам прокурорской проверки выяснилось, что на основании имеющейся документации по адресу улица Трикотажников, 1/1 разрешено находиться исключительно тем объектам, которые относятся к производственно-коммунальным. Речь идет о нарушении действующего в России закона «О погребении и похоронном деле», подчеркнули в прокуратуре.