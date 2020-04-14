В Нижнем Тагиле в дежурные группы детсадов записали 233 ребенка

Компании, где работают родители, должны попадать под указ президента об организациях, которым разрешено работать в условиях особого положения. В группы принимают детей, оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель (законный представитель) которых ходят на работу.

Дети, чьи родители работают в очной форме, не на «удалёнке», рассказала Татьяна Удинцева.

По словам начальника управления, группы начали работу 13 апреля.

Стоит отметить, что в форме заявления для приема в дежурную группу, которая размещена на сайте управления, видно, что заявление должно быть написано на имя руководителя учреждения, а также обязательно приложение со справками с места работы законного представителя, подтверждающие их нахождение на рабочем месте критически важным для обеспечения функционирования организации.

В перечень учреждений, где будут функционировать дежурные группы, входит 19 детских садов из девяти объединений в разных районах города: «Детство», «Радость», «Солнышко», «Маячок», «Академия детства», «Солнечный круг», «Гармония», «Жемчужинка», «Звёздочка».