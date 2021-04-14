Выделят жилье и питание: монахини Среднеуральского монастыря получат помощь

Монахини Среднеуральского монастыря получат помощь при переселении из обители. Им будет выделено временное место проживания, транспорт, а также питание.

Монахини после выселения из монастыря могут разместиться на базе отдыха «Остров сокровищ». Есть двухместные, трехместные комфортабельные номера. Можно даже предусмотреть одноместное размещение. Предусматривается трехразовое питание. Если кто-то изъявит желание, ему будет предоставлена эта возможность, если нет других мест пребывания, рассказал TagilCity.ru начальник отдела Министерства общественной безопасности Сергей Пермяков. Он добавил, что в дальнейшем монахиням при необходимости будет оказана помощь в определении постоянного места пребывания. В Управлении ФССП по Свердловской области TagilCity.ru рассказали, что к ним поступил исполнительный документ, требующий немедленного исполнения. Его выдал Верхнепышминский городской суд. Согласно ему, на территории Среднеуральского женского монастыря запрещено проживание граждан. Причиной являются нарушения требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности. Суд пришел к выводу, что все это создает угрозу жизни и здоровью граждан, которые находятся на территории комплекса. Возбуждено исполнительное производство, осуществлен выезд по адресу, указанному в исполнительном документе для осуществления исполнительных действий по решению суда в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве», рассказали в пресс-службе УФССП. Напомним, 14 апреля силовики нагрянули в Среднеуральский женский монастырь. Судебными приставами было оглашено решение суда. Силовики нагрянули в Среднеуральский монастырь

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