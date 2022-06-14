Автомойка у травмпункта на Вагонке в Тагиле закрылась после скандала

Владелец гаража на проспекте Вагоностроителей, 12а Федор Плотников закрыл автомойку после обращения коллектива травмпункта в надзорные органы. Ранее мы писали, что мужчина начал проводить земляные работы для расширения предпринимательской деятельности, что возмутило медиков.
Однако закрытие автомойки длилось недолго — сейчас на ее месте функционирует шиномонтажная мастерская, аналогичная по степени вредности с предыдущим предприятием. СанПиН гласит, что для обоих учреждений санитарно-защитная зона должна составлять 50 м, тогда как автомойка, а теперь и шиномонтажка находятся в четырех метрах от медучреждения.
Более того, земельный участок, на котором расположен данный гараж, относится к зоне лечебно-оздоровительных комплексов, как ранее сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Зона лечебно-оздоровительных комплексов ЦС-1 выделена для формирования зон сосредоточения объектов здравоохранения с целью создания зон повышенного благоустройства, озеленения, комфорта, обеспечения их изоляции от вредных воздействий окружающей среды, отметили они.
Также в управлении горхозяйством признали, что владелец может использовать данное помещение только под эксплуатацию гаражного бокса, а траншея, вырытая под расширение, нарушает Правила благоустройства Нижнего Тагила. Другими словами, ни автомойки, ни шиномонтажной мастерской возле травмпункта быть не должно.
Однако в настоящее время и Роспотребнадзор, и мэрия города не может привлечь собственника к ответственности из-за моратория на проверки, который был введен правительством после дестабилизации экономики вследствие спецоперации на Украине.
Напомним, владелец автомойки работал на территории травмпункта в течение двух лет, до этого, по его словам, учреждения, относящиеся к пятому классу вредности, функционировали в течение десятка лет.