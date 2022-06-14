Автомойка у травмпункта на Вагонке в Тагиле закрылась после скандала

После обращения коллектива травмпункта Горбольницы № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле владелец автомойки, грязевые потоки которой стекали под медучреждение, закрыл помещение. Теперь на этом месте функционирует шиномонтажная мастерская, аналогичная по классу вредности.

Владелец гаража на проспекте Вагоностроителей, 12а Федор Плотников закрыл автомойку после обращения коллектива травмпункта в надзорные органы. Ранее мы писали, что мужчина начал проводить земляные работы для расширения предпринимательской деятельности, что возмутило медиков. Однако закрытие автомойки длилось недолго — сейчас на ее месте функционирует шиномонтажная мастерская, аналогичная по степени вредности с предыдущим предприятием. СанПиН гласит, что для обоих учреждений санитарно-защитная зона должна составлять 50 м, тогда как автомойка, а теперь и шиномонтажка находятся в четырех метрах от медучреждения. Владелец закрыл автомойку и открыл в данном помещении шиномонтажную мастерскую Более того, земельный участок, на котором расположен данный гараж, относится к зоне лечебно-оздоровительных комплексов, как ранее сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города. Зона лечебно-оздоровительных комплексов ЦС-1 выделена для формирования зон сосредоточения объектов здравоохранения с целью создания зон повышенного благоустройства, озеленения, комфорта, обеспечения их изоляции от вредных воздействий окружающей среды, отметили они. Также в управлении горхозяйством признали, что владелец может использовать данное помещение только под эксплуатацию гаражного бокса, а траншея, вырытая под расширение, нарушает Правила благоустройства Нижнего Тагила. Другими словами, ни автомойки, ни шиномонтажной мастерской возле травмпункта быть не должно. Однако в настоящее время и Роспотребнадзор, и мэрия города не может привлечь собственника к ответственности из-за моратория на проверки, который был введен правительством после дестабилизации экономики вследствие спецоперации на Украине. Напомним, владелец автомойки работал на территории травмпункта в течение двух лет, до этого, по его словам, учреждения, относящиеся к пятому классу вредности, функционировали в течение десятка лет. Грязевые потоки от автомойки стекают под травмпункт на Вагонке в Тагиле 5 Фото Автомойка, соотносимая по степени вредности с промышленным заводом, находится прямо под окнами медучреждения на проспекте Вагоностроителей, 12.

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