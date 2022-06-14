«В чем сила, брат?» Стрит-арт с фразой и портретом Бодрова появился в Асбесте

Стрит-арт с легендарным вопросом Бодрова появился в Асбесте

18-летний студент нанес на стену центрального стадиона в Асбесте портрет Сергея Бодрова и легендарный вопрос его героя в фильме «Брат». Для воплощения своей задумки Егору Скварцевичу пришлось выслушать претензии и угрозы от охраны, а также договариваться лично с администрацией стадиона.

Долгое время стена на центральном стадионе в Асбесте подвергалась нашествию графферов, рассказал редакции TagilCity.ru местный житель Егор Скварцевич. Однако чаще всего творцы наносили разноцветные надписи, поэтому Егор со своим братом решили покрасить стену в белый цвет и нарисовать что-то более привлекательное, вот только столкнулись с непредвиденными трудностями. Во время рисования на стадион пришла охрана и начала выгонять юношей, но те не стали следовать ее требованию, а попросили связаться с администрацией и разрешить им закончить свою задумку. Я попытался с ней (прим. — охранницей) договориться. Объяснить, что все классно, людям нравится. Это не буквы, а портрет знаменитого человека. Почему мы должны уходить? Что именно вам не нравится? На что она даже не стала отвечать, а позвонила администрации стадиона и пригрозила полицией, поделился с редакцией TagilCity.ru студент. В результате Егору удалось получить разрешение и нанести на стену портрет Сергея Бодрова и вопрос его героя в фильме «Брат». Изображение, по словам собеседника редакции, не связано с последними событиями — идея возникла из-за того, что Бодров и вопрос «В чем сила, брат?» стали легендарными. Нанесением стрит-артов 18-летний Егор, который в настоящее время учится в Уральском экономическом колледже, увлекается больше 10 лет. Познакомился с данным видом творчества он на очередном фестивале граффити, который традиционно проводят в Асбесте. Впоследствии хобби стало приносить доход — Егор наносит стрит-арты по заказу клиентов. При этом творчеству юноша обучился самостоятельно — без прохождения художественной школы или специальных курсов. Года три рисовал один, после появились знакомые, кому тоже это было интересно. Сейчас все переросло и в заработок, и во всю жизнь. Граффити — это вся моя жизнь, отметил Егор. Сам студент считает, что «сила, действительно, в правде». Напомним, в связи со спецоперацией России на Украине по всей стране появляются стрит-арты с бабушкой, которая вышла к украинским военным с советским флагом. Одно из таких изображений появилось по инициативе управляющей компании на ул. Космонавтов, 10, но несколько раз подвергалось нападкам вандалов.

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