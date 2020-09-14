В горздраве Екатеринбурга назвали трехчасовые очереди у детских поликлиник нормой

В горздраве Екатеринбурга назвали трехчасовые очереди у детских поликлиник нормой

Сегодня, 19:38ОбществоPhoto: Е1
В поликлиниках Екатеринбурга образовались очереди. В горздраве объяснили, что это связанно с началом учебного года, пишет Е1.

Родители сообщили, что стоят в очереди в детскую поликлинику на улице по три часа. В горздраве назвали очереди нормой. Там отметили, что с началом учебного года в медучреждениях всегда наблюдается наплыв посетителей.

В настоящее время за медицинской помощью в кабинеты неотложной помощи обращаются пациенты с любыми неотложными состояниями, в том числе без повышения температуры тела, рассказали в горздраве.

Кроме того, из-за новых правил посещения школ, дети с признаками ОРВИ направляются в поликлинику. Это тоже способствует образованию очередей. В детских поликлиниках сейчас дополнительно к работе в кабинетах неотложной помощи привлечены врачи-педиатры и фельдшеры.

Напомним, подобная ситуация сложилась, когда в Екатеринбурге открыли детские сады. Тогда родители дошкольников также сообщали об очередях в поликлиниках.

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