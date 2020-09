В горздраве Екатеринбурга назвали трехчасовые очереди у детских поликлиник нормой

В поликлиниках Екатеринбурга образовались очереди. В горздраве объяснили, что это связанно с началом учебного года, пишет Е1.

Родители сообщили, что стоят в очереди в детскую поликлинику на улице по три часа. В горздраве назвали очереди нормой. Там отметили, что с началом учебного года в медучреждениях всегда наблюдается наплыв посетителей. В настоящее время за медицинской помощью в кабинеты неотложной помощи обращаются пациенты с любыми неотложными состояниями, в том числе без повышения температуры тела, рассказали в горздраве. Кроме того, из-за новых правил посещения школ, дети с признаками ОРВИ направляются в поликлинику. Это тоже способствует образованию очередей. В детских поликлиниках сейчас дополнительно к работе в кабинетах неотложной помощи привлечены врачи-педиатры и фельдшеры. Напомним, подобная ситуация сложилась, когда в Екатеринбурге открыли детские сады. Тогда родители дошкольников также сообщали об очередях в поликлиниках. В Свердловской области родители выстроились в очереди за справками для детских садов

