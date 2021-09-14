Суд отменил оправдательный приговор криминальному авторитету 90-х в Екатеринбурге

Суд отменил оправдательный приговор криминальному авторитету 90-х в Екатеринбурге
Суд отменил оправдательный приговор криминальному авторитету 90-х в Екатеринбурге
Сегодня, 21:45ОбществоФото: 1MI
Областной суд Свердловской области принял решение отметить оправдательный приговор в отношении авторитета из 90-х Андрея Овчинникова.

Ранее уральца признал невиновным в незаконном хранении оружия и организации похищения человека. Уголовное дело было передано на новое рассмотрение, однако уже другим составом, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в апреле стало известно, что состоялись прения по делу. Специалисты, которые представляли прокуратуру, выстроили показания на биллинге телефонов и расшифровках разговоров. Однако защита ответила, что ни в одном из случаев не звучит фамилия Овчинникова как организатора или участника похищения. С последним словом мужчина выступал час. Он успел перечислить нестыковки в деле и заявил, что следствие предвзято.

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Екатеринбург
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