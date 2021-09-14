Суд отменил оправдательный приговор криминальному авторитету 90-х в Екатеринбурге

Напомним, в апреле стало известно, что состоялись прения по делу. Специалисты, которые представляли прокуратуру, выстроили показания на биллинге телефонов и расшифровках разговоров. Однако защита ответила, что ни в одном из случаев не звучит фамилия Овчинникова как организатора или участника похищения. С последним словом мужчина выступал час. Он успел перечислить нестыковки в деле и заявил, что следствие предвзято.