Минздрав по суду обязан отремонтировать гинекологию в Демидовской больнице в Тагиле

Минздрав Свердловской области по решению суда должен в течение 5 месяцев выделить деньги на ремонт гинекологического отделения в хирургическом корпусе Демидовской больницы. После получения средств тагильская больница обязана отремонтировать помещения в течение 10 месяцев.

В суд обратилась прокуратура Ленинского района. Ведомство выявило недопустимые дефекты поверхностей пола, потолка и стен в гинекологическом отделении хирургического корпуса. Из-за ненадлежащего состояния поверхность негладкая, ее невозможно обработать дезинфицирующими средствами. Помимо этого, в отделении обнаружили следы грибка. Выявленные нарушения в ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» нарушают права пациентов Свердловской области, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан, при этом медицинская организация в полной мере не соответствует обязательным для исполнения требованиям, при осуществлении медицинской деятельности, заключил прокурор. Прокурор попросил суд обязать больницу устранить нарушения. Однако представитель ответчика заявил, что у Демидовской больницы нет средств на выполнение работ. Он также сообщил, что больница несколько раз просила деньги на ремонт у Министерства здравоохранения Свердловской области. На ремонт отделения требуется 21 млн рублей. Представитель министерства здравоохранения региона ответил, что из-за коронавируса в области не хватает средств — выделяются деньги на покупку оборудования для борьбы с вирусом. В результате суд удовлетворил требования прокурора. Министерство здравоохранения должно в течение 5 месяцев выделить деньги на ремонт гинекологического отделения Демидовской больницы Нижнего Тагила. После получения здание должны отремонтировать в течение 10 месяцев. Терапевтический корпус Демидовской больницы в Тагиле отремонтируют за 15 млн рублей Ранее в Демидовской больнице отремонтировали отделение реанимации.

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