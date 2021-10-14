Осужденному за педофилию слепому массажисту из Екатеринбурга смягчен приговор

Свердловский областной суд оставил под стражей слепого массажиста из Екатеринбурга, которого приговорили к 15-ти годам колонии за педофилию. Правда, срок заключения был сокращен на 6 месяцев, сообщил E1 адвокат осужденного.
Защита собирается дальше обжаловать приговор в вышестоящие инстанции, вплоть до обращения в ЕСПЧ.
Напомним, больной сахарным диабетом слепой массажист из Екатеринбурга был обвинен в педофилии на основании показаний трех девочек, две из которых рассказывали о событиях 3-летней давности.