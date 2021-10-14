Осужденному за педофилию слепому массажисту из Екатеринбурга смягчен приговор

Областной суд в Екатеринбурге смягчил приговор осужденному за педофилию слепому мужчине-диабетику срок с 15-ти до 14,5 лет.

Свердловский областной суд оставил под стражей слепого массажиста из Екатеринбурга, которого приговорили к 15-ти годам колонии за педофилию. Правда, срок заключения был сокращен на 6 месяцев, сообщил E1 адвокат осужденного. Защита собирается дальше обжаловать приговор в вышестоящие инстанции, вплоть до обращения в ЕСПЧ. Напомним, больной сахарным диабетом слепой массажист из Екатеринбурга был обвинен в педофилии на основании показаний трех девочек, две из которых рассказывали о событиях 3-летней давности. 15 лет тюрьмы за педофилию получил слепой массажит-диабетик в Екатеринбурге

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