Осужденному за педофилию слепому массажисту из Екатеринбурга смягчен приговор

Осужденному за педофилию слепому массажисту из Екатеринбурга смягчен приговор
Осужденному за педофилию слепому массажисту из Екатеринбурга смягчен приговор
Сегодня, 15:06ОбществоФото: 1МI
Областной суд в Екатеринбурге смягчил приговор осужденному за педофилию слепому мужчине-диабетику срок с 15-ти до 14,5 лет.

Свердловский областной суд оставил под стражей слепого массажиста из Екатеринбурга, которого приговорили к 15-ти годам колонии за педофилию. Правда, срок заключения был сокращен на 6 месяцев, сообщил E1 адвокат осужденного.

Защита собирается дальше обжаловать приговор в вышестоящие инстанции, вплоть до обращения в ЕСПЧ.

Напомним, больной сахарным диабетом слепой массажист из Екатеринбурга был обвинен в педофилии на основании показаний трех девочек, две из которых рассказывали о событиях 3-летней давности.

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Екатеринбург
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