В Екатеринбурге фальшивомонетчики попались при покупке бургеров

По данным следствия, летом 2020 года они приобрели в интернете 18 поддельных купюр за 36 тысяч рублей, а затем незаконно реализовывали их в магазинах Екатеринбурга. Ранее один из участников группы был осужден за кражу и получил наказание в виде работ в доход государства 300 часов.