В Екатеринбурге фальшивомонетчики попались при покупке бургеров

Фальшивомонетчиков из Екатеринбурга задержали, когда они покупали бургеры в ресторане быстрого питания.

В Екатеринбурге четыре местных жителя предстанут перед судом за сбыт фальшивых пятитысячных купюр. По данным следствия, летом 2020 года они приобрели в интернете 18 поддельных купюр за 36 тысяч рублей, а затем незаконно реализовывали их в магазинах Екатеринбурга. Ранее один из участников группы был осужден за кражу и получил наказание в виде работ в доход государства 300 часов. Сгубила подозреваемых страсть к бургерам. Днем они активно «трудились», пытаясь как можно больше сбыть подделок. А вечером, проголодавшись, отправились в один из ресторанов быстрого питания, где так же расплатились за вкусный ужин «красным фантиком»,рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. Однако продавцы заметили фальшивку и вызвали полицию. На подделках присутствовала металлизированная ныряющая нить, а для того, чтобы бумага хрустела, преступники покрывали ее лаком для волос, поэтому их было сложно отличить от настоящих денег. Следствием доказано девять фактов сбыта фальшивых купюр. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы. Напомним, в конце 2020 года мужчина из Первоуральска попал под суд за сбыт фальшивых купюр в цветочном магазине. Свердловчанин попал под суд за покупку цветочных букетов на «фальшивки»

