Сегодня, 11:01ОбществоФото: Rai66.ru

Эротический салон работает в здании Минобороны в Екатеринбурге

Минобороны сдавало помещение эротическому массажному салону в Екатеринбурге.

Екатеринбурженка просит полицию разобраться со SPA-салоном, который работает под ее квартирой на улице Куйбышева. Она жалуется, что ей круглосуточно мешают громкая музыка и прочие звуки, которые доносятся снизу.

Я недавно переехала, купила квартиру у старшей по дому, поэтому подвоха никакого не ожидала. Но выяснилось уже после сделки, что под моей квартирой находится проститутошная, рассказала женщина Е1.

По ее словам, в полиции говорят, что ничего не могут поделать. Екатеринбурженка решила сама поговорить с собственником салона и выяснила, что он арендует помещение у Министерства обороны.

Предприниматель, который сдает площади в субаренду пояснил, что считает претензии надуманными. По его словам, полиция, в том числе и по запросу Минобороны, проводила проверки три или четыре раза, однако не нашли ни одной бумаги, подтверждающей, что там публичный дом.

Изначально претензия была в том, что внизу стучат каблуками по керамограниту. Я передал это арендатору. Он потратил 50–100 тысяч рублей, но застелил эти 160 метров ковролином, пояснил он.

В МВД по Екатеринбургу на запрос ответили, что нашли серьезные нарушения в заведении. В январе 2021 года был составлен протокол за занятие проституцией (ст. 6.11 КоАП). Также на адресе выявлялись случаи нелегальной торговли алкоголем. Сейчас салон снова начали проверять, но итогов пока нет.

В Приволжско-Уральское территориальном управление имущественных отношений Министерства обороны РФ заверили, что салон уже выселяют из-за нецелевого использования помещений.

Напомним, в Екатеринбурге будут судить женщину за организацию интим-услуг в массажном салоне на улице Токарей. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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