Эротический салон работает в здании Минобороны в Екатеринбурге

Предприниматель, который сдает площади в субаренду пояснил, что считает претензии надуманными. По его словам, полиция, в том числе и по запросу Минобороны, проводила проверки три или четыре раза, однако не нашли ни одной бумаги, подтверждающей, что там публичный дом.